Rötgesbüttel. Nach einer ordentlichen Hinrunde ist der VfL nun auf einem Abstiegsplatz zu finden. Trainer Denis Mora Morcillo meldet sich zu Wort.

Sechs Niederlagen zum Start ins Jahr, der Absturz auf einen Abstiegsplatz und zu allem Überfluss am vergangenen Sonntag auch noch ein Nichtantritt: Beim VfL Rötgesbüttel läuft es alles andere als rund. Vor dem Spiel am Sonntag (13 Uhr) beim SSV Kästorf II hat sich der Trainer des Tabellenvorletzten der 1. Fußball-Kreisklasse 2, Denis Mora Morcillo, nun in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

„Der angestrebte Umbruch verläuft schwieriger als gedacht und die schweren Verletzungen von Leistungsträgern haben uns in den letzten Wochen nicht gerade in die Karten gespielt“, schreibt Mora Morcillo auf der Instagram-Seite des VfL. „Dass dann natürlich auch noch eigene Fehler zu schlechten Ergebnissen geführt haben, für die ich die Verantwortung trage, ist nicht von der Hand zu weisen“, schiebt Mora Morcillo nach.

Die Gemeinschaft sei in Rötgesbüttel einmalig. „Wir brauchen in den verbleibenden sieben Spielen eure Unterstützung. Kommt bitte zu unseren Spielen und feuert die Mannschaft kräftig an. Lasst uns auf und neben dem Platz eine Gemeinschaft sein“, fordert Rötgesbüttels Trainer.