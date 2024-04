Gifhorn. 13 Rollkunstläuferinnen aus Gifhorn starten in die Saison, Junia Martel trägt nach einer starken Performance sogar den Sieg davon.

Mit gleich 13 Mädchen trat Freude an Bewegung (FaB) Gifhorn beim Humme Cup in Groß Berkel (Landkreis Hameln-Pyrmont) an startete dort in die Saison. Eine Athletinnen starteten erstmals in einer höheren Klasse oder aber mit einer neuen Kür. Am Ende durfte sich FaB Gifhorn über mehrere starke Platzierungen freuen.

In erster Linie zu nennen ist da mit Sicherheit Junia Martel, die sich in der Gruppe Figurenläufer mit hochwertigen Pirouettenkombinationen Platz 1 sicherte. Maren Hartwig schrammte indes knapp am Treppchen vorbei und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Daria Dick (Anfänger 3b) schaffte wiederum den Sprung in die Medaillenränge und durfte sich nach einer sicheren Kür über Silber freuen.

Milana Schütz zeigte in der Gruppe Anfänger 2a eine schöne Figurenkombination und sicherte sich Platz 3. Ebenfalls mit von der Partie waren Josefine Kindsvater (Minis, Platz 8), Emilia Michel (Anfänger, Platz 12), Melissa Diel, Hanna Pirk (je Platz 5 in den Freiläufergruppen), Darya Toustsik (Platz 6), Liliana Dupper (Platz 7), Hanna Zemke (Platz 9), Inna Fink (Platz 11) sowie Alina Romme, die bei den Kunstläufern Rang 11 belegte.

r./tim