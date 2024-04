Hillerse. Lars David sagt selbst, dass er über eine Verlängerung nicht lange hätte nachdenken müssen. Dennoch hört der Coach im Sommer auf.

Nach Jahren, in denen sich der TSV Hillerse II noch irgendwie ans rettende Ufer der Fußball-Kreisliga gerettet hat, scheint die Reserve der Okerkicker nun etabliert zu sein. Doch ausgerechnet jetzt steht fest: Lars David wird in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen.

„Die Entscheidung, meine Trainertätigkeit in Hillerse aufzugeben, ist mir sehr schwergefallen. Unter normalen Umständen hätte es keine fünf Minuten gedauert zu verlängern. Ich habe diesen Verein lieben gelernt“, sagt David schweren Herzens. „Auch die Zusammenarbeit, ob mit dem Team, Vorstand, der ersten Herren oder dem Umfeld, war immer herzlich und sehr familiär. Es wird so viel möglich gemacht. Unter den Umständen ist es ein Traumjob, beim TSV zu arbeiten“, fügt David hinzu.

Özcan und Co. beginnen mit der Trainersuche

Es ist eine Liebeserklärung an den Verein von der Oker. Doch private und berufliche Gründe bewegten den Coach nun dazu, nicht über den Sommer hinaus in Hillerse an der Seitenlinie zu stehen. „Ich möchte auch keine halben Sachen machen. Wenn ich einen Job übernehme, dann bin ich zu 110 Prozent dabei. Alles andere wäre meinem Team gegenüber nicht fair“, stellt David klar.

Can Özcan, Sportlicher Leiter des TSV II, betont: „Wir haben die Mannschaft in der vergangenen Woche informiert. Es hat immer Spaß gemacht mit Lars, die Mannschaft hat im vergangenen Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind jetzt auf Trainersuche, wollen da den Mannschaftsrat und den Spartenvorstand mit einbeziehen.“

So ganz wird David „seinem“ TSV aber nicht den Rücken kehren. „Seinen Pass lässt er für die Altherren hier“, verrät Özcan.