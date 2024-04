Gamsen. Der MTV setzt sich am Mittwochabend gegen den SV Westerbeck durch und zieht am kommenden Gegner HSV Hankensbüttel vorbei.

Keine Frage, es stand eine Menge auf dem Spiel. Mit dem MTV Gamsen und dem SV Westerbeck duellierten sich am Mittwochabend der Tabellenzweite und der Dritte der Fußball-Kreisliga. „Es war viel Hektik und Intensität drin. Fußballerisch können beide Mannschaften mehr“, betonte Gamsens Co-Trainer Bekim Tairi. Seine Mannschaft sollte nach 90 hart umkämpften Minuten einen Grund zum Jubeln haben: Der MTV gewann mit 2:1 (2:0) und eroberte damit die Tabellenführung zurück.

„Westerbeck hat uns sehr hoch angelaufen, damit hatten wir anfangs Probleme. Wir haben es dann aber geschafft, das Spiel durch unsere Sechser gut zu entknoten und die erste Pressinglinie zu überspielen“, fasste Tairi zusammen. Jordan Strelow und Lennard Emmermann sorgten für eine 2:0-Pausenführung. „Die erste Halbzeit hat mit kleineren Abstrichen uns gehört“, fand Tairi.

Westerbeck kommt zurück, geht aber doch leer aus

Die Westerbecker gaben sich allerdings noch lange nicht geschlagen. „Wir rennen an, hauen alles rein und sind in der zweiten Halbzeit spielbestimmend“, erklärte SVW-Coach Matthias Weiß. Jonas Schreiber sorgte nach rund einer Stunde für Hoffnung bei den Gästen, denen der Ausgleichstreffer allerdings verwehrt blieb. „Wir haben uns den Allerwertesten aufgerissen. Leider ist nur ein Tor gefallen, vorne ist ein bisschen der Wurm drin. Ein Punkt wäre drin und meiner Meinung nach auch verdient gewesen“, bilanzierte Weiß.

Tairi hingegen fasste zusammen: „Westerbeck hatte in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, ohne dabei aus meiner Sicht hundertprozentige Chancen zu haben. Das Ergebnis geht in Ordnung.“ Am Sonntag (15 Uhr) kommt‘s für den MTV übrigens zum Showdown: Dann ist mit dem HSV Hankensbüttel der vorherige Spitzenreiter und nun erste Verfolger in Gamsen zu Gast...