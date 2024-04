Brome. Beim zweiten Aufeinandertreffen innerhalb von wenigen Tagen gibt es keinen Sieger. Der MTV hat mit dem Ball zu wenige Lösungen.

Gerade einmal vier Tage nach dem 2:1-Sieg stand Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel erneut dem FC Brome gegenüber. Der Gast von der Hehlenriede geriet bei den „Burgherren“ zweimal in Rückstand, nahm beim 2:2 (0:1) aber immerhin noch einen Punkt mit auf die Heimreise.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, der Gegner stand tief und mit zehn Spielern in der eigenen Hälfte. Wir konnten in der eigenen Hälfte das Spiel aufbauen, haben uns aber schwergetan“, fasste MTV-Trainer Marco Ament zusammen. Es passierte, was passieren musste: Nach einem Ballverlust des MTV fuhr der FC einen seiner gefährlichen Konter, zog einen Strafstoß und ging durch Mahmud Chaaban in Führung.

„Wir haben in der Halbzeit ein bisschen umgestellt und sind ziemlich gut rausgekommen. Wir hatten viel mehr Ballstafetten und Bewegung ohne Ball“, hob Ament hervor. Tim Bartsch erzielte den Ausgleich, Vitali Kast verpasste es, vom Elfmeterpunkt nachzulegen. So legten die Gastgeber in Person von Riaan Schmidt wieder vor, doch Kast antwortete. „Wir waren dann der Meinung, auf Sieg spielen zu müssen. Es hat aber leider nicht gereicht“, musste der Trainer der Gäste eingestehen.

Tore: 1:0 M. Chaaban (45./FE), 1:1 Bartsch (61.), 2:1 Schmidt (71.), 2:2 Kast (78.).

tim