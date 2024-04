Wilsche. Das Derby am Mittwochabend bleibt ohne Sieger, weil der VfR zweimal Moral beweist. Am Ende steht ein 2:2.

Das Tor von Jan-Peter Matuschik in der zweiten Minute der Nachspielzeit schien der Lucky Punch zu sein. Bezirksligist SV Gifhorn führte im Derby beim VfR Wilsche-Neubokel dank dieses Treffers mit 2:1, doch die Wilscher hatten das letzte Wort an diesem Fußballabend. Fabian Kremmeicke bereitete stark vor, Timon Steep drückte die Kugel über die Linie – so trennten sich beide Teams 2:2 (0:1).

Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Sieg, wenn man in der 92. Minute das 1:2 bekommt und dann in der 94. Minute das 2:2 macht. Max Samkowez - Wilsches Trainer

Die 90 regulären Minuten waren im Vergleich nicht ganz so spektakulär gewesen wie die Nachspielzeit. „Die SV Gifhorn war in der ersten Halbzeit schon spielbestimmend und dominant, ohne dabei aber zwingende Torchancen zu haben“, berichtete VfR-Trainer Max Samkowez. Die Eyßelheider spielten dann allerdings einmal ihre seit Wochen auffällige Standardstärke aus, Arben Biboski brachte nach einer Ecke den zweiten Ball aus kurzer Distanz im Kasten unter.

Wilsche kommt zurück – und das gleich zweimal

„Das war besonders ärgerlich, weil wir an den Standards gearbeitet hatten“, seufzte Samkowez, dessen Team mit einem Rückstand in die Pause ging. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben uns gewehrt, hatten mehr vom Spiel und haben verdient das 1:1 gemacht“, lobte Wilsches Coach. Niklas Ptassek verwandelte einen Foulelfmeter. „Keiner wollte danach etwas riskieren“, befand Samkowez – und doch kam es im Maschstadion zu einer Nachspielzeit mit zwei Treffern.

Matuschik nach einer Ecke und dann eben Steep sorgten für den Endstand. „Die Jungs haben nicht aufgegeben, aufgrund der Chancen ist es ein verdientes 2:2. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Sieg, wenn man in der 92. Minute das 1:2 bekommt und dann in der 94. Minute das 2:2 macht“, gab Samkowez mit einem Schmunzeln zu.

Dass die Wilscher damit die Chance verpassten, im Klassement am Rivalen vorbeizuziehen, dürfte also zu verschmerzen gewesen sein.

Tore: 0:1 Biboski (28.), 1:1 Ptassek (58./FE), 1:2 Matuschik (90.+2), 2:2 T. Steep (90.+4).