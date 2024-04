Meine. In Meine finden die Qualifikationswettkämpfe statt. Die hiesigen Turnerinnen erarbeiten sich Plätze in den Mannschaften.

Im vergangenen Jahr waren die Teams des Turnbezirks Braunschweig bei der Landesmeisterschaft stets siegreich. Am 15. und 16. Juni stehen die Titelkämpfe erneut auf dem Programm, nun ist klar, welche Gifhorner Talente mit von der Partie sein werden.

Als Gastgeber der Qualifikationswettkämpfe zur Landesmeisterschaft fungierte der TSV Meine. Mit Finja Großekatthöfer durfte sich in der Grundstufe (GS) 2 eine Lokalmatadorin über einen Sieg freuen. Die Papenteicherin lieferte vom ersten Gerät, dem Boden, bis zum letzten Gerät, dem Schwebebalken, saubere Leistungen ab. Mit einem klaren Vorsprung sicherte sie sich Platz 1 und wird das Auswahlteam in Hannover in dieser Wettkampfklasse anführen.

Kästorfer Doppelsieg in der Grundstufe 3

In der Grundstufe 3 hatten die Turnerinnen des SSV Kästorf, Izel Raymann und Amalia Greb, die Nase vorn. Raymann hatte vor allem auf dem Schwebebalken ihre Nerven unter Kontrolle, sicherte sich die mit Abstand höchste Wertung und punktete zudem am Sprung. Raymann und Greb werden in der ersten Mannschaft des Turnbezirks starten, in die es auch Kaya Lid (TSV Meine) mit Rang 5 schaffte. Isabella Holdorf als Achte und Lara Nikic als Zehnte, ebenfalls aus Kästorf, werden das zweite Team verstärken.

In der Grundstufe 4 gab es ebenfalls zwei Teams zu besetzen. Die Kästorferin Lena Albs erturnte sich mit starken Leistungen am Boden, Sprung und Schwebebalken den Silberrang und damit einen Platz in der ersten Mannschaft. In die zweite schaffte es Milla Vetterling vom TSV Vordorf als Achte.

Trotz Testwettkampf schenken sich die Turnerinnen nichts

Für die fünf Turnerinnen der G5 war der Wettkampf in Meine einer zum Testen, sie werden in Hannover ein Team bilden. Dennoch schenkten sie sich nichts, Zehntel entschieden über die Platzierungen. Die Kästorferinnen Adelina Greb und Diora Miller belegten die Plätze 3 und 5.

SSV-Trainerin Kira Wrede fungierte vertretungsweise als Wettkampfleitung. „Eigentlich wäre ich lieber bei meinen Mädels direkt im Geschehen dabei gewesen, die administrative Seite ist dann doch nicht so meins. Auch dank des spontanen Einspringens des TSV Meine als Ausrichter ist es gut gelaufen“, bilanzierte Wrede. „Dafür sind wir alle sehr dankbar. Leider war die ursprünglich geplante Halle in Schladen kurzfristig gesperrt worden.“