Diese Reise in die Landeshauptstadt dürften Paul und Max Kriebel nicht bereut haben: Die Radball-Brüder des RSV Löwe Gifhorn gingen bei einem vom RCT Hannover initiierten Anfängerturnier an den Start und trugen am Ende unter acht Teams den Sieg davon.

Die Einladung zu dieser Veranstaltung hatte sich eher an „Beginner“ wie Max Kriebel (7 Jahre) gerichtet, der am Ende aber der jüngste Spieler sein sollte. Weil ansonsten kein Spieler zur Verfügung stand, machte sich Bruder Paul (11) mit auf den Weg nach Hannover. In der Vorrunde agierte der ältere der Kriebel-Brüder als Torwart und hielt seinen Kasten im Spiel gegen den TSV Barrien II (3:0) gleich mal sauber. Das gelang auch gegen Gastgeber RCT Hannover (3:0), trotz der 0:2-Niederlage gegen den RSC Niedermehnen ging‘s für die Gifhorner ins Halbfinale.

In diesem stand das Duell mit Barriens Erstvertretung auf dem Programm, die sich zuvor in der anderen Gruppe Platz 1 gesichert hatte. Max und Paul Kriebel tauschten nun die Rollen. Erstgenannter blieb als Torwart ohne Gegentreffer, Paul Kriebel wirbelte draußen. Der Lohn: ein 2:0-Sieg und der Einzug ins Finale. Dort bot sich gegen Niedermehnen die Chance zur Revanche, die die Löwen auch ergreifen sollten. Beim Stand von 1:1 setzte Paul Kriebel kurz vor Schluss den entscheidenden Nadelstich und sorgte für den umjubelten Titelgewinn.

r./tim