Gifhorn. SV unterliegt dem TSV in der Fußball-Kreisliga mit 0:1. Auch Gamsen lässt in Rühen Federn. Leiferde ist der erste Absteiger in die Kreisklasse.

Gibt es in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga einen Aufsteiger in die Bezirksliga, der den direkten Durchmarsch aus der 1. Kreisklasse schafft? Die Vorzeichen dafür stehen für den HSV Hankensbüttel nach dem Heimsieg gegen den TuS Müden-Dieckhorst auf jeden Fall nicht schlecht. Die Nordkreis-Kicker nutzten die Patzer des MTV Gamsen und des SV Westerbeck und katapultierten sich an die Tabellenspitze. Am anderen Ende des Tableaus steht hingegen der erste Absteiger bereits fest: Die SV Leiferde ist nach einer erneuten Pleite nicht mehr zu retten.

SV Westerbeck – TSV Hillerse II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Bergeest (8.).

Nachdem die Schwarz-Weißen schon im Hinspiel den „Dreier“ geholt hatten, ging auch das Rückspiel an die Kicker von der Oker. Lars David, Trainer der Hillerser, resümierte: „Die Jungs sind durch das Feuer gegangen und haben 95 Minuten lang mit Leidenschaft verteidigt und füreinander gekämpft.“

SV Blau Weiß Rühen – MTV Gamsen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Rusch (37.), 1:1 Emmermann (60.), 1:2 Scholten (73.), 2:2 Langemann (82.), 3:2 Delau (85.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Rühen stand sehr tief. Das 0:1 fiel eigentlich aus dem Nichts“, meinte Gamsens Co-Trainer Bekim Tairi und schob nach: „Letztlich haben wir die Partie unglücklich aus der Hand gegeben.“

HSV Hankensbüttel – TuS Müden-Dieckhorst 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Bj. Asmus (11.), 2:0 Hardel (20.), 2:1 L. Wiegmann (43.), 3:1, 4:1 Schiller (62., 66.), 4:2 Hennecke (84.).

Im Aufsteigerduell erwischte die beste Angriffsreihe der Liga einen guten Start – nach 20 Minuten stand es 2:0. Die Blau-Gelben ließen sich jedoch nicht beirren und kamen durch den Anschlusstreffer von Luis Wiegmann kurz vor dem Seitenwechsel zurück. Nach Wiederbeginn schoss dann Marvin Schiller per Doppelschlag den HSV zum Sieg und an die Tabellenspitze.

SV Welat Gifhorn – SV Leiferde 6:2 (4:1). Tore: 1:0 S. Nemr (14.), 2:0 Blickwede (24.), 3:0, 4:0 Mu. Karakas (29., 39.), 4:1 Elvers (44.), 4:2 Thöne (58./Elfmeter), 5:2 S. Nemr (65.), 6:2 Hussein (66.).

Das war‘s für das abgeschlagene Schlusslicht – der Abstieg ist besiegelt. Im Kellerduell beim Vorletzten war die Messe bereits vor dem Pausentee zugunsten der Mühlenstädter gelesen.

FSV Adenbüttel Rethen – Wesendorfer SC 1:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Bomball (50., 51.), 1:2 Sendzik (57.).

Für den Gastgeber hagelte es die mittlerweile vierte Pleite in Serie. Auch nach dem richtungsweisenden Duell mit dem Drittletzten stand die FSV mit leeren Händen da. „Wir kommen aus der Pause und kassieren innerhalb von nur drei Minuten zwei Kontertore. Danach stand Wesendorf noch tiefer hinten drin als vorher schon“, ärgerte sich FSV-Trainer Michael Horst.

SV Meinersen – TSV Brechtorf 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Sartori (15.), 1:1 Tietje (33.), 2:1 Ar. Fazliu (45.+2/FE), 2:2 Kaersten (70.).

SVM-Coach Ron Glindemann sprach von „einem Spiegelbild der letzten Wochen“. Man mache aus den Chancen einfach zu wenig Tore, „es kann sonst auch 4:1, 5:1 für uns ausgehen“, sagte er.

VfL Knesebeck – TSV Vordorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Liebich (7.), 1:1 Szillat (48./Elfmeter), 2:1 Peschka (54.), 2:2 Liebich (73.). Gelb-Rot: Schröder (54.).

Kurz vor dem zwischenzeitlichen 2:1 für die Hausherren kassierte Vordorfs Daniel Schröder schon seine dritte gelb-rote Karte in der laufenden Spielzeit. Mit einem Mann weniger kam der TSV durch Fabian Liebichs „Tor des Monats“, wie es Gäste-Coach Thomas Simon bezeichnete, noch zum Ausgleich. „Alle haben sich reingeschmissen. Wir haben uns den Punkt verdient“, betonte Simon.

So geht‘s am Mittwochabend weiter:

MTV Gamsen – SV Westerbeck (19 Uhr). „Wir haben die Meisterschaft immer noch in der eigenen Hand“, verdeutlicht Tairi vor dem Topspiel gegen die formschwachen Westerbecker. Er unterstreicht: „Auf dieses Duell haben wir Bock!“

FSV Adenbüttel Rethen – SV Triangel, SV Welat Gifhorn – SV Blau Weiß Rühen, VfL Knesebeck – SV Meinersen (alle ebenfalls 19 Uhr).