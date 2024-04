Brechtorf. Das Team aus der 2. Kreisklasse 1 kassiert gegen den VfL Knesebeck II unmittelbar nach Anpfiff mit Absicht ein Gegentor.

Der NFV-Kreis Gifhorn lässt es sich immer mal wieder nicht nehmen, besondere Fairplay-Aktionen zu würdigen. Diesmal durften sich die Fußballer des TSV Brechtorf II aus der 2. Kreisklasse 1 über eine Ehrung freuen.

Was war passiert? Die Brechtorfer Reserve lag im Duell mit dem VfL Knesebeck II nach 25 Minuten mit 0:1 in Rückstand, als sich ein gegnerischer Spieler schwer an der Schulter verletzte. Die Partie war für 48 Minuten unterbrochen und wurde schließlich abgebrochen. Es gab also eine Neuansetzung der Partie. In dieser ermöglichten die Brechtorfer dem Gegner direkt nach Anpfiff durch ihr „Nichteingreifen“ einen Treffer.

Trainer Fabio Mastrogiorgio fungierte als Initiator dieser Fairplay-Aktion. „Für uns war es selbstverständlich, den Spielstand zum Zeitpunkt des Spielabbruchs wieder herstellen zu lassen. Die Aktion wurde von der gesamten Mannschaft mitgetragen“, betonte Mastrogiorgio. „Ich freue mich, dass meine Mannschaft hierfür eine Anerkennung bekommt, um unser gelebtes Fairplay-Verhalten zu honorieren und in die Öffentlichkeit zu tragen.“

Die TSV-Reserve durfte sich ganz nach Wunsch über ein neues Ballnetz freuen, das von Sven Bärensprung (Vorsitzender des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit des NFV-Kreises Gifhorn) übergeben wurde.

r./tim