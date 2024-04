Gifhorn. Bei den Schwarz-Gelben läuft im Nachbarschaftsduell einfach gar nichts zusammen. Florian Ohk sieht zudem noch Gelb-Rot.

Den erhofften dritten Sieg in Serie haben die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn meilenweit verpasst: Im Nachbarschaftsderby gegen die FT Braunschweig kassierten die Schwarz-Gelben auf eigenem Platz stattdessen eine 0:5 (0:3)-Klatsche und verloren im Kampf um den Klassenerhalt an Boden, da der TSV Landolfshausen/Seulingen mit 3:0 gegen den TSC Vahdet Braunschweig gewann.

„Heute hat nichts funktioniert. Aber solche Tage gibt es eben auch mal“, musste MTV-Keeper Tobias Krull eingestehen. Symptomatisch dafür stand die Szene aus der 69. Minute, als die Gifhorner einen sehenswerten Konter fuhren, Julian Wöhner bereits FT-Schlussmann Timo Keul umspielt hatte – und den Ball aus rund 20 Metern weit am leeren Kasten vorbeischoss. Es war halt ein gebrauchter Tag für die Schwarz-Gelben.

Dabei hatten die Gifhorner mutig begonnen, die ersten Akzente gesetzt. Eine Flanke von Til Eike Bahr nahm Julian Wöhner direkt – Timo Keul (3.) war zur Stelle. Keine 120 Sekunden später klingelte es dann aber auf der anderen Seite. Nach einem Ballverlust in der Offensivbewegung ging es für den MTV rückwärts zu schnell. Der Ex-Gifhorner Timon Hallmann legte uneigennützig quer, Maximilian Moslener hatte leichtes Spiel und schob zum 1:0 für die Freien Turner ein.

In der Folgezeit zeigte sich dann deutlich, warum die Braunschweiger in diesem Jahr bislang nur eine Niederlage kassiert, dafür aber nun sechs Siege in acht Partien eingefahren haben – bei 26:7 Treffern! Die Freien Turner kontrollierten das Geschehen im Mittelfeld mit Marvin Fricke und dem nimmermüden Justin-Brian Bollonia. Sie überrumpelten die Hausherren aus einer guten Grundordnung heraus immer wieder mit ihren schnellen Angriffsaktionen – und verpassten es, frühzeitig durch Marvin Oktay (18.) das 2:0 nachzulegen.

Bitter wurde es für die Schwarz-Gelben kurz vor der Halbzeitpause: Erst traf der Ex-Gifhorner Manuel Gerlof (41.) nach einer Ecke, bei der MTV-Keeper Tobias Krull behindert worden war, dann legte der herausragende Demis Siranidis in der Nachspielzeit auch noch den dritten FT-Treffer nach. Damit hatte Siranidis seinen Torhunger noch nicht gestillt: Er traf nach der Pause noch doppelt. Zu allem Überfluss sah Gifhorns Florian Ohk (68.) wegen eines Foulspiels noch Gelb-Rot.

MTV Gifhorn: Krull – Steding, Upmann, Redemann – Bahr, Zeciri (62. Meral), Kolmer, Ohk – Luczkiewicz – Wöhner (71. Karakash), Kutz (62. Hoffart).

Tore: 0:1 Moslener (5.), 0:2 Gerlof (41.), 0:3, 0:4, 0:5 Siranidis (45.+5, 58., 70.).

Gelb-Rot: Ohk (68., MTV).