Isenbüttel. Nach einer torlosen ersten Hälfte haben die Gäste auf die zweite Isenbütteler Führung keine Antwort mehr. Wiedersehen am Mittwoch.

„Es war kein hochklassiges Spiel“, räumte Dennis Busboom ein. Das dürfte dem Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Isenbüttel aber zumindest ein Stück weit egal gewesen sein. Die Hehlenrieder hatten sich gegen den FC Brome schließlich mit 2:1 (0:0) durchgesetzt.

Nach einer Englischen Woche mit nur zwei Punkten aus drei Spielen – der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel beim VfB Fallersleben inklusive – „war es für uns wichtig, nach einer Woche, in der wir nicht so erfolgreich waren, gut reinzukommen“, betonte Busboom. Nach einem torlosen ersten Durchgang war es Tim Wiesner, der den MTV erstmals jubeln ließ. Bromes Riaan-Philipp Schmidt glich rund eine Viertelstunde später aus, doch die Isenbütteler hatten die passende Antwort parat: Sie konterten die „Burgherren“ nach einer Standardsituation aus, am Ende erzielte Tammo Lüddecke das 2:1 für die Blau-Weißen.

Auf den erneuten Rückstand rund 180 Sekunden nach dem eigenen Ausgleich hatten die Gäste wiederum keine Antwort mehr. „Wir waren einen Tick besser, es hat sich aber keine Mannschaft abgehoben“, ordnete Busboom ein. Seine Schützlinge hätten etwas mehr Willen gehabt. „Das hat zum Glück gereicht“, atmete Isenbüttels Co-Trainer auf.

Kurios: Bereits am Mittwochabend (19 Uhr) stehen sich beide Teams erneut gegenüber. Dann wird es für die Hehlenrieder darum gehen, in Brome gleich nachzulegen.

Tore: 1:0 Wiesner (57.), 1:1 Schmidt (70.), 2:1 Lüddecke (73.).

tim