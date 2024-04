Gifhorn. Der jüngere Jahrgang des MTV verlangt Landesligist JSG SCU Salzgitter im Bezirkspokal-Viertelfinale trotz Unterzahl alles ab.

Nach hartem Kampf trotz Unterzahl war der Traum nach Schlusspfiff dennoch geplatzt. Die U16-Fußballer des MTV Gifhorn sind nach dem 4:6 im Viertelfinale bei der klassenhöheren JSG SCU Salzgitter aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Dass es am Ende überhaupt noch einmal so eng wurde, war zwischenzeitlich nicht abzusehen gewesen...

Nach Durchgang 1 hatte ein 0:3-Rückstand und eine Unterzahl gestanden. „Salzgitter hat die erste Halbzeit nach dem Platzverweis dominiert. Wir haben die Jungs in der Halbzeit wachgerüttelt und an die einmalige Chance erinnert, ein Finale in der Flutmulde zu haben“, verriet Christian Stenzel, Trainer des Bezirksligisten. „Ich habe in meiner Trainerlaufbahn selten so eine Energie gespürt.“

Der Außenseiter meldete sich zurück. „Wir haben ein Feuerwerk entfacht, waren in Unterzahl die klar bessere Mannschaft. Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, hätten wir uns den Sieg verdient gehabt. Das Handicap der ersten Halbzeit war aber viel zu groß“, resümierte Stenzel.

Tore: 1:0 N. Raeth (4.), 2:0 Mazzone (25.), 3:0 Müller (38./Elfmeter), 3:1 Lütge (50.), 4:1 Mazzone (60.), 4:2 Jacobs (62./Elfmeter), 4:3 Hepyetkin (75.), 5:3 Müller (80.+3), 5:4 Hackl (80.+4), 6:4 R. Raeth (80.+5). Rot: MTV (17.).

tim