Gifhorn. Vier der fünf Teams, die in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 noch um den Klassenerhalt bangen müssen, sind am Sonntag unter sich.

Das Titelrennen in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 ist zu einem Zweikampf geworden. Im Tabellenkeller streiten sich aller Wahrscheinlichkeit nach fünf Teams um drei Nichtabstiegsplätze. In diesen Gefilden des Klassements gibt‘s zwei direkte Duelle...

SV Volkse-Dalldorf – TuS Neudorf-Platendorf (So., 13 Uhr). Mit einem Sieg würden die Gastgeber nach Punkten gleichziehen. Setzt sich der TuS durch, kommt der Klassenerhalt deutlich näher.

SV Gifhorn II – TSV Meine (So., 13 Uhr). „Die Meiner sind kämpferisch und von der Größe her sehr gut besetzt. Das wird wieder eine andere Herausforderung“, mahnt SVG-Trainer Naglis Juknewitschius. „Wir müssen die nächsten Schritte gehen und dürfen in den kommenden Spielen nichts liegen lassen.“

VfL Rötgesbüttel – T.C. Gifhorn (So., 15 Uhr). Mit sechs Niederlagen sind die Hausherren ins Jahr 2024 gestartet und finden sich plötzlich auf einem Abstiegsplatz wieder. Gelingt ausgerechnet gegen den Tabellenführer die Wende?

TuS Seershausen/Ohof – VfB Gravenhorst (So., 15 Uhr). Beide Teams starteten nach sehr schwachen Hinrunden stark ins neue Jahr. Der TuS hielt die Form, der VfB droht der Musik im Kampf um den Klassenerhalt hinterherzulaufen.

tim