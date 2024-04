Gifhorn. Die Fußball-Bezirksliga der Frauen startet in die Meister- und die Abstiegsrunde. VfR und SG eröffnen zweiten Teil der Saison zu Hause.

Sie startet wieder durch: In der Fußball-Bezirksliga der Frauen geht‘s nach einigen Nachholspielen und einer Pause von mehreren Wochen nun in die Vollen. Die ersten Spiele der Meister- und Abstiegsrunde stehen am Sonntag auf dem Programm. Die Punkte aus den direkten Duellen nehmen alle Teams mit in den zweiten Teil der Saison.

Meisterrunde

VfR Wilsche-Neubokel – FC Groß Döhren (So., 11 Uhr). Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn. Mit einem Sieg würden die Wilscherinnen, die sich nach ganz oben wohl selbst kaum Chancen ausrechnen, Platz 3 erobern. Außerdem hat der VfR mit den Gästen, die die Begegnung der Vorrunde mit 6:0 gewannen, noch eine Rechnung offen.

Abstiegsrunde

TVB Schöningen – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen (So., 12.30 Uhr). Für die Gastgeberinnen dürfte der Klassenerhalt praktisch sicher sein. Der FSG-Vorsprung auf Schlusslicht VfB Peine beträgt jedoch nur drei Punkte. Um früh für Sicherheit zu sorgen, müssen schnell Zähler her.

SG Isenbüttel/Meine – VfB Peine (So., 13 Uhr). Die SG startet als Tabellenführer in die Abstiegsrunde und ist gegen den punktlosen Tabellenletzten klarer Favorit.

tim