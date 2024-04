Gifhorn. Der Athlet des MTV Gifhorn ist im Herrendoppel an der Seite von Marc Stickel aus Dortmund nicht zu stoppen.

Da im Herbst der Deutsche Pickleballverband eine deutsche Meisterschaft austrägt, waren bei den nationalen Titelkämpfen des Deutschen Pickleballbundes nur ein Duo des MTV Gifhorn am Start. Ingo Krüger durfte sich dabei sogar über einen Titel freuen...

An der Seite des Dortmunders Marc Stickel hatte Krüger souverän das Halbfinale der Klasse 50+ erreicht. Nach einem weiteren Erfolg ging es im Endspiel über die volle Distanz, Stickel/Krüger behielten in drei Durchgängen die Oberhand. Im Mixed an der Seite von Sandra Behne, die sich im Doppel mit dem undankbaren vierten Platz hatte begnügen müssen, reichte es derweil nicht für den Einzug in die Vorschlussrunde. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen entschied das Satzverhältnis zuungunsten der Gifhorner.

r.