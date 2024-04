Gifhorn. Anton Tsapurin und Karina Hartwig sowie Giuseppe und Eva Guida feiern auf heimischem Parkett Titelgewinne.

Zwischenzeitlich „reichte der Aufstiegssekt kaum aus“, sagte Siegfried Uhde, Sportwart des Tanz-Sport-Clubs (TSC) Gifhorn schmunzelnd. Etliche Paare aus der Mühlenstadt hatten bei den ClubTanzTagen des TSC den Sprung in die nächsthöhere Klasse geschafft.

Den ersten Sieg aus Sicht der Gastgeber fuhren Anton Tsapurin und Karina Hartwig ein. Das Duo sicherte sich in der Jugend-D-Klasse in allen drei Tänzen den ersten Platz. „Leider befanden sich die anderen TSC-Kinder- und Jugendpaare beim Kadertraining des Niedersächsischen Tanzsportverbandes und konnten bei den Turnieren nicht starten. Das war äußerst schade“, seufzte Uhde. Dennoch habe vor Ort Einigkeit darüber geherrscht, dass ein solches Event auch in Zukunft wieder ausgerichtet werden solle.

Einen weiteren Titel aus Sicht der Gifhorner verdienten sich Giuseppe und Eva Guida (Klasse Senioren IV C). Horst und Jutta Rahenbrock (Masters III D) schafften es als Dritter und Zweiter gar zweimal aufs Podest. Insgesamt hatte der TSC 19 Konkurrenzen ausgerichtet.

r./tim