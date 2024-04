Gifhorn. Das Duo des TSC Gifhorn gewinnt ein Turnier in Nordrhein-Westfalen und darf sich über den Aufstieg in die Sonderklasse freuen.

Es waren Tage ganz nach dem Geschmack für Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann. Die norddeutschen Meister vom Tanz-Sport-Club (TSC) Gifhorn gingen in Witten (Nordrhein-Westfalen) in der Klasse Masters IV A an den Start. „Obwohl wir niemanden kannten, war uns das Publikum sehr zugeneigt“, frohlockte Albrecht, das TSC-Duo durfte auch mit seiner sportlichen Leistung mehr als zufrieden sein. „Wir haben das Feld beherrscht, es war fast wie ein Heimspiel.“ Die Mühlenstädter gewannen das Turnier mit allen 25 Einsen, die die Wertungsrichter hatten vergeben können.

Als Sieger durften die Gifhorner in der Sonderklasse mittanzen. Der Aufstieg in die S-Klasse rückte näher. „Es haben nur noch acht Punkte gefehlt, um in den Olymp des Tanzsports aufzusteigen“, betonte TSC-Sportwart Siegfried Uhde. Ein Platz unter den Top 10 musste her, Albrecht und Fuhrmann schafften es sogar in die Endrunde. Dort verpasste das hiesige Tanzpaar Silber nur ganz knapp, ein starker Rang 3 und der Aufstieg in die Sonderklasse standen dennoch zu Buche.

r./tim