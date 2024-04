Gifhorn. Die Athletin des RSV Löwe Gifhorn ist beim 3. Junior Masters, dem Halbfinale zur deutschen Meisterschaft, mit von der Partie.

Das 3. Junior Masters im Kunstradsport war gleichbedeutend mit dem Halbfinale zur deutschen Meisterschaft. In der Disziplin 1er Kunstradsport der Juniorinnen (U19) war mit Marla Wohltmann auch eine Athletin des RSV Löwe Gifhorn in Brandenburgischen Bad Saarow mit von der Partie.

Nach einem intensiven Wochenlehrgang in Rhüden (Landkreis Goslar) ging es für Wohltmann gemeinsam mit Trainerin Mona Komnick am Tag vor dem Wettkampf nach Bad Saarow. Dort standen bereits Trainingseinheiten an.

Nach anfänglichen Problemen steigert sich Marla Wohltmann

In diesem spielte Nervosität bei der Mühlenstädterin dann aber doch eine Rolle. Zu Beginn des Programms musste Wohltmann das Rad zweimal verlassen. Das führte zu einem hohen Punktabzug, davon ließ sich die RSV-Athletin allerdings nicht verunsichern. Sie lieferte die folgenden Übungen wieder ruhig und konzentriert ab. So standen am Ende solide 81,17 Punkte zu Buche. Wohltmann, die von Platz 34 in den Wettkampf gestartet war, verbesserte sich um drei Ränge auf Platz 31.

Die Gifhornerin darf mit ihrer Premiere auf nationaler Bühne zufrieden sein. Im nächsten Jahr soll es ein Platz unter den Top 20 sein, um eines der begehrten Tickets für die deutsche Meisterschaft zu ergattern.

r./tim