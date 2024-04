Gifhorn. Die Gifhorner gewinnen das direkte Duell mit dem RVM Bilshausen II und erobern dank des besseren Torverhältnisses Platz 1.

Die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga hatten sie bereits sicher, nun setzten sie noch einen drauf: Die Oberliga-Radballer des RSV Löwe Gifhorn sicherten sich am letzten Spieltag mit vier Siegen die Meisterschaft!

Christian Kramer und Corvin Rowold bekamen es in Bilshausen mit vier Teams des Gastgebers zu tun. Gegen die Erstvertretung des RV Möwe gelang ein 5:1-Erfolg. Gegen die Drittvertretung der Bilshäuser gerieten Kramer/Rowold zwischenzeitlich in Rückstand, nutzten dann aber ihre Möglichkeiten und gewannen mit 3:2. Die Partie gegen die RVM-U19 verlief ebenfalls knapp, nach einem offenen Schlagabtausch stand ein 7:5 für die Löwen.

Das entscheidende Spiel um den Titel geht an Gifhorn

Somit stand zum Abschluss gegen den RVM Bilshausen II der Showdown um die Meisterschaft auf dem Programm. Es brauchte aus Gifhorner Sicht einen Sieg für Platz 1. Die Mühlenstädter mussten immer wieder Rückschläge verkraften, blieben aber dran und belohnten sich mit einem 6:4-Erfolg. Die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga beginnen am 8. Juni.

Die Gifhorner Reserve, bestehend aus Maxemilian Nilßon und Jan Rowold, war ebenfalls am Start. Nach einem 4:4-Unentschieden gegen den RVM Bilshausen III setzte es gegen die U19 (1:2), die Zweitvertretung (2:5) und die „Erste“ (2:5) der Gastgeber gleich drei Niederlagen am Stück. Somit blieb es zum Abschluss bei einem Punkt, am Klassenerhalt des RSV Löwe II änderte diese Bilanz aber nichts mehr.

tim