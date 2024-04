Gifhorn. Der MTV fährt gegen die JSG SCU Salzgitter einen 10:0-Kantersieg ein, am Mittwochabend ist Verfolger Eintracht Braunschweig II zu Gast.

Es könnten die entscheidenden Tage im Titelkampf sein. Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn fuhren einen 10:0-Erfolg über die JSG SCU Salzgitter ein, am Mittwoch kommt‘s zum Showdown mit dem Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig II. In der Bezirksliga ging das Gifhorner Gipfeltreffen an die JSG.

Landesliga

MTV Gifhorn – JSG SCU Salzgitter 10:0 (4:0). Tore: 1:0 Kunze (3.), 2:0 Königsmann (6.), 3:0, 7:0 Dell (38., 48.), 4:0 Rolf (40.), 5:0 Beese (43.), 6:0 Spohr (47.), 8:0 Eigentor Weiss (52.), 9:0, 10:0 Beisecker (72., 77.).

Zweifel am Gifhorner Sieg kamen zu keinem Zeitpunkt auf. „Es war sehr überzeugend“, unterstrich MTV-Trainer Chris Wimmer. Der hatte sich in der Woche zuvor das Duell der JSG mit Eintracht II (1:3) angeschaut. „Ich war überrascht, wie schwach die Salzgitteraner waren, weil sie gegen die Eintracht ein gutes Spiel gemacht hatten. Wir hatten einen optimalen Start ins Spiel, haben die ersten zwei Chancen verwertet und dem Gegner direkt signalisiert, dass nicht viel geht“, fasste Wimmer zusammen.

Seine Mannschaft tankte so noch einmal Selbstvertrauen für die Partie gegen die Löwen am Mittwochabend (18.30 Uhr). „Das ist eine technisch gut ausgebildete und gut organisierte Truppe. Das 2:4 aus dem ersten Duell tut immer noch weh, weil wir gut, aber ineffizient waren“, sagt Gifhorns Trainer, dessen Team mit vier Punkten und einem Spiel mehr ins Topspiel geht. Wimmer: „Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert, ihre Ausgangsposition zu festigen.“

Bezirksliga

JSG Gifhorn Nord – MTV Gifhorn II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Tiefenau (10.), 2:0 Demiri (74.), 3:0 Wunsch (80.+5).

Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben mit 3:2 für sich entschieden. „Die Jungs wollten sich für die unglückliche Niederlage revanchieren und waren von Anfang an fokussiert. Sie haben die Zweikämpfe angenommen“, lobte JSG-Trainer Gianni Milano. Der kennt auch viele Akteure des Gegners aufgrund seiner Tätigkeit als Kreisauswahl-Trainer bestens. „Ich weiß, was sie für ein tolles Potenzial haben. Es ist immer schön, alte Bekannte und gute Freunde wiederzusehen“, betonte Milano.

Während der Partie ruhten die Freundschaften allerdings, die Gastgeber behielten die Oberhand und verteidigten die Tabellenführung. Milano: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

JSG Helmstedt – JFV Kickers 4:3 (3:2). Tore: 1:0 Dörre (5.), 1:1 Zielonko (22.), 2:1 Iwanowski (26.), 3:1 Sube (31.), 3:2 Gerlof (38.), 4:2 Iwanowski (75.), 4:3 Zielonko (79.).

tim