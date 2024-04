Gamsen. Ausgerechnet in der Endphase der Saison muss dieser Aufstiegsaspirant kurzfristig reagieren. Die entscheidenden Wochen stehen an.

Der MTV Gamsen befindet sich nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Sommer nun auf Kurs Fußball-Bezirksliga. Die Schwarz-Weißen führen die Kreisliga-Tabelle an, doch ausgerechnet jetzt gibt es eine wesentliche Veränderung beim MTV: Ralf Schmidt ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr der Trainer des Titelaspiranten.

„In den Planungsgesprächen für die kommende Saison haben wir Ralf am vergangenen Mittwoch von Vereinsseite mitgeteilt, dass wir den Vertrag mit ihm als Cheftrainer nicht über den Sommer hinaus verlängern werden“, berichtet Spartenleiter René Dethlefs. „Ralf hat dann am Freitagmittag für sich persönlich die Entscheidung getroffen, ab sofort nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Diese Entscheidung haben wir als Verein akzeptiert“, teilt Dethlefs am Montagmittag mit.

Johannes Michel übernimmt den MTV Gamsen sofort

Der MTV war am Wochenende spielfrei und hatte deshalb vergleichsweise viel Zeit, sich mit der neuen Situation zu arrangieren. Nun steht auch fest, wer die Mannschaft künftig und auch in der kommenden Saison betreuen wird: Johannes Michel. „Wir freuen uns sehr, dass Johannes auch zu diesem Zeitpunkt in der Saison sofort ,ja‘ gesagt hat. Er war unser Wunschkandidat für den Sommer, hat aber sofort die Bereitschaft gezeigt, direkt einzusteigen“, frohlockt der Spartenleiter mit Blick auf den Ex-Spieler der Schwarz-Weißen.

Ralf Schmidt hat sein Amt als Trainer des MTV Gamsen niedergelegt. © regios24 | Sebastian Priebe

„Er kennt die Mannschaft, den Verein und ist genau der Richtige für die Zukunft“, stellt Dethlefs klar. Auf Michel warten nach seinem Debüt in Rühen gleich die Spitzenspiele gegen den SV Westerbeck und den HSV Hankensbüttel. „Der komplette Fokus gilt jetzt wieder dem Fußball. Die Mannschaft und auch wir als Verein haben ein gemeinsames Ziel“, macht Dethlefs deutlich und betont: „Wir danken Ralf Schmidt für sein Engagement.“