Gifhorn. Der MTV biegt früh auf die Siegerstraße ein. In der Bezirksliga wird Jannis Kopmann zum JFV-Matchwinner, Papenteich siegt in Stöckheim.

Ein erfolgreicher Spieltag liegt hinter den A-Jugend-Fußballern des Kreises. Landesligist MTV Gifhorn fuhr in souveräner Manier drei Punkte ein, das galt auch für die Bezirksligisten JFV Kickers und JSG Papenteich. Die JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel holte immerhin einen Zähler.

Landesliga

MTV Gifhorn – JSG SCU Salzgitter 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Biermann (10., 15., 75.), 4:0 Muhammed Polat (85.).

Die Schwarz-Gelben hatten von Beginn an alles im Griff. Vor allem Johannes Eggers und James Damas James sorgten in der JSG-Hintermannschaft für viel Unruhe, Tim Biermann trug sich früh doppelt in die Torschützenliste ein. „Wir haben es in der ersten Halbzeit recht gut gemacht, spielen aber noch zu schwankend. Wir haben Höhen und Tiefen“, ordnete MTV-Trainer Dirk Topf ein.

„Salzgitter hat in der zweiten Halbzeit Vollgas gegeben“, betonte Topf, dessen Schlussmann aber nur gegen Yakuba Cisse einmal wirklich gefordert war. „Dann fällt zum Glück das 3:0, danach haben wir es souverän zu Ende gespielt. Man sieht die nächsten kleinen Entwicklungsschritte, ich hoffe, wir machen so weiter“, bilanzierte Gifhorns Coach.

Bezirksliga

JFV Kickers – JFV Kickers Braunschweig 6:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:1 Kopmann (32., 33., 57., 66., 90., 90.+4), 4:1 Sipowicz (81.).

Nach der spektakulären 6:7-Niederlage im Hinspiel hatten die Hausherren noch etwas gutzumachen. „Die Revanche ist geglückt. Wir waren ersatzgeschwächt, aber von der ersten Minute an spielbestimmend und haben uns viele Torchancen herausgespielt“, fasste Trainer Thomas Schiller zufrieden zusammen. Torjäger Jannis Kopmann erzielte alle sechs Treffer für die Hausherren und stockte sein Torekonto auf 20 Treffer auf.

SV Stöckheim – JSG Papenteich 2:7 (2:1). Tore: 1:0 Stelzer (13.), 1:1 Cernota (18.), 2:1 Thamm (36..), 2:2 Möhle (57.), 2:3 Voß (58.), 2:4 Möhle (66.), 2:5 Peters (83.), 2:6 Vielhauer (86.), 2:7 Cernota (90.).

Die JSG brauchten die drei Punkte ganz dringend, tat sich beim Schlusslicht aber lange schwer. Mit einem Doppelschlag innerhalb von etwa 60 Sekunden platzte der Papenteicher Knoten nach rund einer Stunde. Am Ende fiel der Sieg sogar deutlich aus – auch das Torverhältnis kann in der Schlussphase der Saison noch wichtig werden.

JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel – MTV Wolfenbüttel II 1:1. Tore: nicht gemeldet.

Das Duell zweier Tabellennachbarn in den gesicherten Gefilden der Tabelle blieb ohne Sieger.