Lengede/Gifhorn. Die Schwarz-Gelben ebnen beim SVL bereits in Durchgang 1 den Weg zum Sieg. Youngster Til Eike Bahr trifft sehenswert.

Das hat‘s seit Oktober 2023 nicht mehr und in dieser Saison bislang ohnehin nur einmal gegeben! Die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn haben den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Die Mannen von Coach Holger Ringe setzten sich beim SV Lengede mit 3:1 (3:0) durch und verbesserten sich dadurch auf den 14. Tabellenplatz. Im Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben noch eine 0:4-Heimklatsche kassiert.

Die Gäste präsentierten sich in Lengede von Beginn an hellwach – im Gegensatz zu den Hausherren. Keine 180 Sekunden waren gespielt, da hatte Maurice Kutz nach einem Abwehrschnitzer das 1:0 für die Gifhorner auf den Füßen, doch SVL-Keeper Nick Grünhagen verhinderte noch den Rückstand. Vier Minuten später war er dann allerdings machtlos: Nach einem Handspiel von Kiano Przondziono gab es einen Strafstoß, den Florian Ohk zur frühen MTV-Führung verwandelte.

Ein Treffer, der den Gifhornern zusätzliche Sicherheit verlieh. Sie hatten im ersten Abschnitt durchgehend mehr Spielanteile, während die Lengeder gegen den Wind viel mit langen Bällen agierten und bis zur 40. Minute ohne einen zwingenden Torabschluss blieben. Dann setzte Ole Probst einen Kopfball nach einem Eckstoß an den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt hatte es aber bereits 2:0 für den MTV gestanden: Eine Hereingabe von Til Eike Bahr entwickelte sich zur Bogenlampe, wurde länger und länger – Innenpfosten, Traumtor (30.)! Und kurz vor dem Seitenwechsel sollte es noch besser kommen für die Gäste: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erhöhte Abwehrspieler Til Steding per Kopf auf 3:0 und bestrafte damit den fahrigen SVL-Auftritt vollends.

Die Lengeder reagierten, wechselten zur Pause gleich doppelt – und die beiden frischen Kräfte sorgten zumindest für etwas Belebung. Torjäger Justin Folchmann (47.) verpasste nach Vorarbeit von Christian Lemke das 1:3. Das besorgte dann Yasin Chehab in der 69. Minute, als er nach einer Hereingabe nur noch den Fuß hinhalten musste. Zuvor hätten die Gäste bereits den Deckel draufmachen können, ein Kopfball von Bahr aus kurzer Distanz war allerdings zu zentral platziert – Grünhagen parierte. Ein wirkliches Aufbäumen der Gastgeber gab es nicht mehr, während die Gifhorner das Ergebnis geschickt verwalteten, ihre Kontermöglichkeiten aber nicht konsequent zu Ende spielten.

Mit einer derart deutlichen ersten Hälfte hatte MTV-Trainer Holger Ringe nicht gerechnet: „Aber ich wusste, dass wir spielerisch besser sind, und das haben wir auch gezeigt. Es war eine gute Leistung, wir waren einfach bereit.“ Allerdings hätte sich der Coach gewünscht, dass sein Team das Spiel früher entscheidet: „Machen wir das vierte und vielleicht das fünfte Tor, dann ist Lengede tot.“

MTV Gifhorn: Krull – Steding, Upmann, Redemann – Bahr (77. Omarkhiel), Zeciri (89. Omarkhel), Kolmer, Ohk – Luczkiewicz (67. Hoffart) – Wöhner (89. Bartolen), Kutz (90.+2 Meral).

Tore: 0:1 Ohk (7./HE), 0:2 Bahr (30.), 0:3 Steding (45.+2), 1:3 Chehab (69.).