Isenbüttel. Die Athletin des MTV Isenbüttel wird in Dubrovnik (Kroatien) Dritte und zeigt sich im Anschluss „super happy“.

Nach einigen Anläufen auf internationalem Judo-Parkett und dem einen oder anderen undankbaren fünften Platz gab es nun die verdiente Belohnung: Amani Küster vom MTV Isenbüttel sicherte sich beim European Senior Cup in Dubrovnik (Kroatien) Bronze.

In der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm ging es für Küster zu Beginn gegen die spätere Siegerin Paulien Sweers (Niederlande). Die Isenbüttelerin begann beherzt, musste sich nach zwei Minuten Kampfzeit aber geschlagen geben. Im Kampf um Bronze gegen Jovana Mrvaljevic (Montenegro) geriet Küster zunächst in Rückstand, glich den aber aus und behielt in einem spannenden Duell mit drei Shido (kleine Strafen) im Golden Score die Oberhand.

Nach ihrem Fight, der sieben Minuten gedauert hatte, bilanzierte die MTV-Athletin: „Endlich hat es mit einer Medaille geklappt. Ich bin stehend k.o., aber super happy.“

r./tim