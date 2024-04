Gifhorn. Die SV Gifhorn verbucht in Nagold im Schwarzwald eine Goldmedaille und darf sich zudem über zwei zweite Plätze freuen.

322 Athletinnen und Athleten waren in Nagold (Schwarzwald) bei den deutschen Meisterschaften im Gewichtheben mit von der Partie. Erstmals nach der Corona-Pandemie war auch die SV Gifhorn wieder mit einem kompletten Team samt Ersatz am Start. Ein Gewichtheber aus der Mühlenstadt hatte einen ganz besonderen Grund zur Freude...

Die Rede ist von Ronny Hänsch, der in der Altersklasse (AK) 40 bis 73 Kilogramm Körpergewicht an den Start ging. Hänsch scheiterte mit 90 kg im dritten Reißversuch zwar knapp am deutschen Rekord, der gelang ihm allerdings im Stoßen mit 113 kg. Mit 198 kg im Zweikampf (85 kg Reißen/113 kg Stoßen) krönte sich der Gifhorner zum deutschen Meister.

Nalbach und Kolschmann springen ebenfalls aufs Treppchen

Silber sicherten sich Erich Nalbach (AK80 bis 89 kg) mit einem Zweikampfergebnis von 96 kg (43/53) und Andree Kolschmann (AK 50 bis 81 kg) mit dem Resultat 177 kg (77/100). Peter Straub landete in der gleichen Altersklasse mit 152 kg (64/88) auf dem undankbaren vierten Platz.

Michael Braun (AK 55 bis 81 kg), der seinen Bruder Siegfried vertrat, holte nach sehr langer Wettkampfpause mit 134 kg (61/73) immerhin Rang 6, Hans-Dieter Gebhardt (AK 50 bis 96 kg) verfehlte mit 191 kg (85/106) Bronze nur knapp und wurde Vierter. In der Mannschaftswertung musste sich die SVG unter 18 Mannschaften mit Platz 7 begnügen.

tim