Gifhorn. Die C-Junioren des MTV Gifhorn ziehen in die Vorschlussrunde des Bezirkspokals ein. Die U14 gewinnt beim FC Schwülper mit 4:0.

Drei Spiele, drei Wettbewerbe: Am Mittwochabend zogen die U15-Fußballer des MTV Gifhorn ins Bezirkspokal-Halbfinale der C-Junioren ein, die B-Jugend der JSG Gifhorn Nord gewann in der Bezirksliga beim JFV Kickers und die U14 des MTV Gifhorn setzte sich in der Bezirksliga beim FC Schwülper durch.

B-Junioren-Bezirksliga

JFV Kickers – JSG Gifhorn Nord 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Cansiz (19.), 0:2 Wunsch (56.), 0:3 Jansen (70.), 1:3 Kramer (80.+3).

Die Gäste haben nun zwei Spiele mehr absolviert als die U16 des MTV Gifhorn, grüßen aber wieder von der Tabellenspitze. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hätten am Anfang eins, zwei Tore mehr schießen müssen“, berichtete JSG-Trainer Gianni Milano. „Am Ende hat uns ein bisschen die Power gefehlt. Das hatte aber auch mit einem Schulturnier zu tun, bei dem die Jungs teilweise im Einsatz gewesen waren“, ordnete Milano ein.

C-Junioren-Bezirksliga

FC Schwülper – MTV Gifhorn II 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Gessel (25.), 0:2 Renz (32.), 0:3, 0:4 Rrustemi (35., 70.+2/Elfmeter).

Die Gäste fuhren im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres einen souveränen Erfolg bei abstiegsbedrohten Papenteichern ein. „Trotz schwieriger Platzverhältnisse war es für uns ein gelungener Auftakt in die Rückrunde“, betonte MTV-Trainer Tobias Husemann. „In der zweiten Halbzeit waren wir leider nicht mehr ganz so zielstrebig in Richtung Tor. Trotzdem bin ich für das erste Spiel nach langer Pause zufrieden“, konstatierte Husemann.

C-Junioren-Bezirkspokal

Eintracht Braunschweig II – MTV Gifhorn 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 nicht gemeldet (14., 41., 64.).

Die Finalspiele finden am 8. Juni in Gifhorn statt. Nach dem Sieg in der Löwenstadt und dem Einzug in die Runde der letzten Vier fehlt den Schwarz-Gelben nur noch ein Erfolg, um dabei zu sein.

tim