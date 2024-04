Gifhorn. Nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg gegen Primus T.C. Gifhorn geht‘s für den Tabellenzweiten nun zum Dritten SSV Kästorf II.

Die Freude über den 3:2-Erfolg gegen Spitzenreiter T.C. Gifhorn war groß bei der SV Gifhorn II. Nun hat der Tabellenzweite der 1. Fußball-Kreisklasse 2 gleich die nächste wichtige Partie vor der Brust: Es geht zum SSV Kästorf II, der sich ebenfalls noch zumindest kleine Hoffnungen auf den Kreisliga-Aufstieg machen darf.

SSV Kästorf II – SV Gifhorn II (So., 13 Uhr). „Der Sieg gegen den T.C. ist schön, bringt uns aber nichts, wenn wir in den nächsten Wochen Punkte liegen lassen. Wir sind definitiv in den entscheidenden Wochen, das ist das nächste Topspiel“, ordnet Naglis Juknewitschius, Trainer der SVG-Reserve, ein. Der SSV II befände sich aktuell in einer Schwächephase, sagt Juknewitschius. Nach nur einem Sieg aus sechs Spielen haben sich die Kästorfer fast schon aus dem Titelkampf verabschiedet. Wollen sie ihre Mini-Chance wahren, muss ein Sieg her.

VfB Gravenhorst – SV Volkse-Dalldorf (So., 15 Uhr). Auch am anderen Ende der Tabelle wird‘s wichtig. Die Partie in Gravenhorst ist nicht nur das Duell zweier Aufsteiger, sondern auch das der Mannschaften, die aktuell die beiden Abstiegsränge belegen. Speziell Schlusslicht Gravenhorst ist zum Punkten verdammt.

tim