Rothemühle. Noch ist nicht klar, in welcher Liga der FC Schwülper ab Sommer spielt. An der Seitenlinie steht ab Sommer ein bekanntes Gesicht.

Der FC Schwülper kämpft in der Fußball-Bezirksliga im ersten Jahr nach dem Aufstieg um den Klassenerhalt. In welcher Liga die Papenteicher in der kommenden Saison spielen, ist also absolut unklar. In trockenen Tüchern ist nun aber schon, dass es ein neues Trainerteam geben wird...

Andrej Ganski ist der neue Trainer des FC Schwülper

Jan Schulze und Lars Körner-Konsierke traten im vergangenen Sommer die Nachfolge von Marvin Homann an. Körner-Konsierke trat im Februar aus beruflichen Gründen zurück, Schulze und sein Co-Trainer Felix Wintgen betreuen die Mannschaft bis zum Saisonende. Dann übernimmt ein alter Bekannter: Andrej Ganski, früher unter anderem Torjäger beim TSV Hillerse, der FSV Adenbüttel Rethen und dem FC Schwülper, coacht den FC ab der kommenden Spielzeit.

Ganski war selbst noch Teil der Meister-Mannschaft 2023. „Weil er eine OP vor sich hatte, ist er nicht geblieben“, sagt Thomas Bollonia, Sportlicher Leiter des FC. Nach einigen Einsätzen für den Kreisklassisten SSV Didderse hängt der 38-Jährige die Fußballschuhe endgültig an den Nagel. „Wir haben Ende Februar den Vorstand gewechselt und uns neu orientiert, der Rücktritt von Lars Körner-Konsierke kam recht zeitnah. Andrej ist mit Wunsch auf uns zugekommen, zu hospitieren“. verrät Bollonia.

Der Ex-Torjäger ist bestens vorbereitet

„Er hatte sich überlegt, ein Traineramt übernehmen zu wollen. Andrej hat in der Jugend schon für die JSG Okertal gespielt. Es war ein Herzenswunsch von ihm, bei uns einzusteigen“, schildert Schwülpers Sportlicher Leiter. So kam es zu Gesprächen zwischen dem Verein und seinem Trainerkandidaten. „Wir haben ihm unsere Vorstellungen präsentiert, dass wir ganz gern ein Trainerteam hätten. Andrej hat uns fast schon einen Business-Plan vorlegt, er war richtig gut vorbereitet. Mit dem, was er vor hat und was er bewegen möchte, hat das sehr zu den Gedanken gepasst, die wir uns gemacht hatten“, betont Bollonia.

Der Sportliche Leiter Thomas Bollonia (links), der erste Vorsitzende Christian Steininger (Zweiter von rechts) und der zweite Vorsitzende Stephan Voigt (rechts) stellen mit Andrej Ganski (Mitte) und Daniel Heidenreich (links daneben) das neue Trainerteam vor. © Verein | FC Schwülper

Daniel Heidenreich, im Winter als Spieler zu den Papenteichern gewechselt, wird dem ehemaligen Torjäger als Co-Trainer zur Seite stehen. „Andrej ist schon seit Wochen mit dabei und steigt jetzt in die Gespräche mit den Spielern ein. Die komplette Planung übernimmt er“, zeigt Bollonia auf. Bis zum Sommer wird Schulze aber als Coach auf der Bank des FC sitzen. „Jan wird nicht rausgeworfen und wird gemeinsam mit Felix Wintgen bis zum Sommer weitermachen. Für uns war es kein Geheimnis, dass er im Sommer aufhört“, macht der Sportliche Leiter deutlich.