Vordorf. Die Vordorferin triumphiert bei den Landesmeisterschaften in Hannover ebenso wie Vereinskameradin Manon Hauenschild.

Die Turnerinnen des TSV Vordorf haben es zweifelsohne geschafft, den Landesmeisterschaften des Spitzensports und der Seniorinnen ihren Stempel aufzudrücken. Dabei gelang es Anna Wolpers, im Hannoverschen Leistungszentrum herauszuragen...

Anna Wolpers turnt mit „Ausdruck und Eleganz“

Die 16-Jährige hatte 2021 ihre verheißungsvolle Karriere beendet und sich der Rhythmischen Sportgymnastik gewidmet. Ihre Rückkehr wurde zu einem Paukenschlag. Keine Spur von den damaligen Blockaden – ganz im Gegenteil: Auf dem Schwebebalken zeigte Wolpers neben vielen anderen Schwierigkeiten auch eine Verbindung aus Menicelli-Spreizsalto. Am Boden brillierte sie mit einer ausdrucksvollen Kür, die sie mit einem Doppelsalto krönte und damit den Sieg in der höchsten Leistungsklasse perfekt machte.

Damit sicherte sich die Vordorferin ihr Ticket zu den deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals in Frankfurt und wird gegen die deutsche Elite um Elisabeth Seitz antreten. „Sie turnt jetzt ohne Druck, nur was sie selbst will. Besonders am Boden profitiert sie von ihren Erfahrungen aus der Rhythmischen Sportgymnastik, sie hat jetzt so viel Ausdruck und Eleganz“, war Landestrainerin Annett Lefebre voll des Lobes.

Auch Manon Hauenschild feiert einen Triumph

Nicht weniger spektakulär siegte Manon Hauenschild bei den Seniorinnen über 30 Jahre. Die Mutter zweier Kinder zeigte einmal mehr eindrucksvoll, dass Turnen nicht im Teenager-Alter endet. Bereits am Sprung distanzierte sie die Konkurrenz mit einem Tsukahara gebückt. Am Stufenbarren glückte nun der Jägersalto – sowas gibt‘s ansonsten nur in den Wettkämpfen des Spitzensports zu sehen. Am Schwebebalken und Boden machte sie mit fast fehlerfreien Darbietungen den Sieg perfekt. Hauenschild wird den Niedersächsischen Turner-Bund Anfang Mai bei den deutschen Seniorinnenmeisterschaften in Baden-Württemberg vertreten.

Zum Abschluss holten die Jüngsten im Landesentscheid für den Turntalentschulpokal wichtige Punkte: In der Altersklasse 10 brillierten Anna Hellrung und Anna Ivanov mit den Übungen des Pflichtprogramms des Deutschen Turner-Bundes und holten Silber und Bronze. Beide werden am zweiten Mai-Wochenende in Dortmund antreten. „Das war heute echt der Hammer“, frohlockte TSV-Trainerin Michaela Hendel, die den ganzen Tag als Kampfrichterin im Einsatz war und ihre Schützlinge immerhin am Stufenbarren beobachten konnte.