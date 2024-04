Gifhorn. FSV Adenbüttel Rethen zieht in einem furiosen Neun-Tore-Spektakel in der Fußball-Kreisliga gegen Topteam SV Westerbeck noch den Kürzeren.

Eine blitzschnelle 3:0-Führung reichte der FSV Adenbüttel Rethen in ihrem Heimspiel in der Fußball-Kreisliga gegen Meisterschaftsanwärter SV Westerbeck nicht zu etwas Zählbarem. Am Ende behielten die Sassenburger in einem wilden Neun-Tore-Spektakel die Oberhand. Ebenfalls keine Punkte gab‘s für die Landesliga-Reserve des TSV Hillerse gegen die beste Angriffsreihe der Liga.

TSV Hillerse II – HSV Hankensbüttel 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Schenk (19.), 0:2 Hardel (40./FE), 0:3 Meyer (43.), 0:4 Schiller (62.), 0:5 Bjarne Asmus (72.).

Personell arg gebeutelt mussten die Schwarz-Weißen gegen den starken Aufsteiger antreten. Und vor diesem Hintergrund war TSV-Trainer Lars David mit der Leistung seiner Elf nicht unzufrieden: „Uns war wichtig, dass die Jungs Gas geben und sich nicht hängen lassen. Ich bin mit der Einstellung vollkommen zufrieden.“ Bereits vor dem Pausenpfiff stellte der HSV mit drei Treffern die Weichen auf Auswärtssieg.

FSV Adenbüttel Rethen – SV Westerbeck 4:5 (3:2). Tore: 1:0 Plagge (1.), 2:0 Krista (6./FE), 3:0 Plagge (8.), 3:1 Sauer (30.), 3:2 Hladuniuk (45.), 3:3 Schreiber (49.), 4:3 Rudolph (65.), 4:4 Fronk (68.), 4:5 Saretzki (87.).

Die Papenteicher legten los wie die Feuerwehr und trafen schon nach acht Spielminuten dreimal ins Schwarze. „Danach hatten wir leider Angst, etwas zu verlieren“, merkte FSV-Coach Michael Horst an. Und kurz vor der Pause sowie kurz danach egalisierte der Tabellenzweite den komfortablen Vorsprung der FSV. „Dann machen wir das 4:3 und kassieren durch zwei Ballverluste in der eigenen Hälfte noch zwei Tore“, ärgerte sich Horst, dessen Mannschaft aber „herausragend“ gekämpft habe.

TSV Vordorf – SV Leiferde 5:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Buchwald (8., 32.), 3:0 Eigentor Schutter (45.), 4:0 Kraft (54.), 4:1 Thöne (72.), 5:1 Liebich (80.).

„Für uns war das eine Pflichtaufgabe und die haben wir auch erfüllt“, brachte Thomas Simon, Cheftrainer der Hausherren, die Begegnung mit dem abgeschlagenen Schlusslicht auf den Punkt. Schon im ersten Durchgang bog Blau-Weiß zielstrebig auf die Siegerstraße ein, ehe es in Halbzeit 2 noch zweimal im SVL-Kasten einschlug. Einzig der Ehrentreffer der Gäste von Eric Thöne ärgerte den Trainer des TSV: „Ich hätte gern mal zu Null gespielt.“

TSV Brechtorf – SV Triangel 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Gebel (23.), 1:1 J. Schwarzkopf (90.+5).

Nach zuvor drei Siegen am Stück sicherte Joel Schwarzkopf seinen Farben in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt. „Unter dem Strich haben wir etwas Zählbares mitgenommen, deshalb überwiegt die Freude“, so SVT-Trainer Arne Hoffart.

SV Blau Weiß Rühen – Wesendorfer SC 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Knorr (10.), 1:1 Prilop (49.), 1:2 Bechler (62.), 2:2 M. Magnus (90.+4). Rot: WSC (88.).

„Nur“ einen Zähler entführten die abstiegsgefährdeten Gäste bei den Rühenern nach zwischenzeitlicher Führung.