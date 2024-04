Wahrenholz. Die Landesliga-Frauen des VfL verpassen es, bei Sparta Göttingen in Führung zu gehen, und retten dann in Unterzahl ein Remis.

Am Ende war es immerhin ein Punkt, den die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Wahrenholz von Sparta Göttingen entführten. Die Partie in der Universitätsstadt endete torlos.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht und hatten gute Möglichkeiten, aber das Toreschießen fällt uns schwer. Das zieht sich durch wie ein roter Faden“, haderte VfL-Trainer Michael Alms. Jil Piepers Schuss war bei der besten Chance für Schwarz-Gelb noch von der Linie gekratzt worden.

Nach rund einer Stunde flog Betty Zucker wegen einer Notbremse vom Platz. „Wir wollten danach unbedingt das 0:0 halten und haben alles reingehauen. Lob an die Mannschaft. Wichtig, war, dass wir etwas mitnehmen“, hob Alms hervor. Der Wahrenholzer sprach nach dem achten Auswärtsspiel in Folge von einem „hochverdienten Punkt“ und fügte an: „Die Mädels haben sich für ihren Aufwand belohnt.“

Rot: Zucker (59., VfL).

tim