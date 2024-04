Gifhorn. Wollen die Eyßelheider den Titelkampf noch mal spannend machen und selbst ihre Chance wahren, muss gegen Primus T.C. Gifhorn ein Sieg her.

Einen Vorsprung von sieben Punkten auf die Konkurrenten SV Gifhorn II und SSV Kästorf II hat sich der T.C. Gifhorn erarbeitet. Auf den Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse 2 könnte am Sonntag eine der letzten echten Prüfungen warten: Es geht zum Stadtderby gegen die SVG-Reserve. Die Kästorfer haben ebenfalls eine schwierige Auswärtsaufgabe vor der Brust.

SSV Didderse – SSV Kästorf II (So., 11.45 Uhr). Dass die Hausherren die Topteams der Liga ärgern können, haben sie bereits hinlänglich bewiesen. Auch der fünfte Tabellenplatz spricht für sich. Die Landesliga-Reserve aus dem Gifhorn Norden dürfte gewarnt sein ...

SV Gifhorn II – T.C. Gifhorn (So., 13.30 Uhr). Den Gästen winkt ein vorentscheidender Schritt im Kampf um den Titel. „Es ist ein kleines Derby, die Jungs sind heiß drauf“, stellt T.C.-Trainer Osman Özdemir klar. Im Vergleich zum 4:2 gegen den SV Ettenbüttel „muss die Chancenverwertung besser werden“, gibt Özdemir vor. Der tabellarischen Situation will er aber weiterhin keine große Bedeutung beimessen. „Wir gucken von Spiel zu Spiel“, unterstreicht der Coach des Spitzenreiters und Aufstiegsfavoriten. „Alles andere sehen wir in den nächsten Wochen.“

tim