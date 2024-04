Gifhorn. Die Underdogs aus der 1. Fußball-Kreisklasse müssen im Viertelfinale des Wittinger-Kreispokals allesamt die Segel streichen.

Keine Überraschungen gab es im Wittinger-Kreispokal sowohl in der letzten Achtelfinal-Paarung als auch in den Viertelfinal-Partien des Osterwochenendes. Gleich zweimal im Einsatz waren dabei die Kreisliga-Fußballer des MTV Gamsen, die beide Aufgaben mit Bravour lösten.

Achtelfinale

MTV Gamsen – SV Welat Gifhorn 7:2 (3:0). Tore: 1:0 Emmermann (29.), 2:0 K. Nemr (35.), 3:0 Scholten (39.), 4:0 Emmermann (54.), 4:1 Hussein (57.), 5:1 Emmermann (65.), 5:2 H. Karakas (77.), 6:2 Emmermann (81.), 7:2 Scholten (90.+2). Gelb-Rot: MTV (75.).

Berauschend sei das Nachbarschaftsduell nicht gewesen, „aber wir haben es sehr souverän heruntergespielt“, berichtete MTV-Trainer Ralf Schmidt. Schon vor dem Seitenwechsel sorgte seine Elf mit dem 3:0 für klare Verhältnisse, in Abschnitt 2 zeigten sich seine Schützlinge weiterhin in Torlaune. Wieder einmal in Topform präsentierte sich im Kreisliga-Duell Torjäger Lennard Emmermann, der gleich viermal ins Schwarze traf.

Viertelfinale

VfL Rötgesbüttel – VfL Knesebeck 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Krebiel (3.), 1:1 Lohmann (13.), 1:2 Peschka (31.), 1:3 Kaprolat-Dominguez (45.), 1:4 Diallo (76.), 1:5 Kögel (82.).

Bereits vor dem Seitenwechsel bogen die Nordkreis-Kicker beim Team aus der 1. Kreisklasse 2 auf die Siegerstraße ein. In der Schlussviertelstunde machten sie letztlich alles klar.

SV Tappenbeck – SV Westerbeck 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Sauer (16.), 0:2 Saretzki (22.), 0:3 Sauer (43.), 1:3 Volk (61.), 1:4 Fronk (90.+4).

Noch im Achtelfinale hatte der Vierte der 1. Kreisklasse 1 den Kreisligisten FSV Adenbüttel Rethen mit 2:0 ausgeschaltet. Die Gäste – ebenfalls ein Vertreter aus dem Kreisoberhaus – waren also gewarnt. Und bereits in Durchgang 1 stellte die Mannschaft von Trainer Matthias Weiß die Weichen auf Auswärtssieg.

FC Germania Parsau – HSV Hankensbüttel 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Reinecke (39.), 1:1 Erfurt (64.), 1:2 Schiller (70.).

Der Spitzenreiter der 1. Kreisklasse 1 verlangte den klassenhöheren Hankensbüttelern einiges ab, doch Marvin Schiller schoss die Gäste 20 Minuten vor Schluss in die nächste Runde.

SSV Didderse – MTV Gamsen 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Emmermann (3., 51.).

„Wir haben den Ball ruhig laufen lassen“, meinte Schmidt, dessen Kicker bereits nach 180 Sekunden durch Emmermann in Führung gingen. „Der Sieg geht schon in Ordnung so.“

juv