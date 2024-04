Wilsche. Der VfR lässt sich gegen Titelfavorit VfB Fallersleben nicht von einem 0:3 beirren und schnuppert beim 3:4 noch am Punktgewinn.

Trotz eines zwischenzeitlichen 0:3-Rückstandes gegen Spitzenteam VfB Fallersleben wäre ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen für die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel. Letztlich war es jedoch wieder einmal die Standardschwäche der Rot-Weißen, die ihnen das Genick brach. Trotz einer Aufholjagd stand so eine 3:4 (1:3)-Niederlage zu Buche.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt. Da hat Fallersleben ordentlich Druck gemacht“, musste Wilsches Trainer Max Samkowez eingestehen. Alle drei Gegentore kassierte sein Team nach Standards. „Die haben wir nicht gut verteidigt. Das ist ärgerlich“, seufzte Samkowez. Sein Team meldete sich dennoch vor der Pause in Form des 1:3 durch Timon Steep in der Partie an.

Standardgegentor macht Wilsches Comeback zunichte

„Nach der Pause sind wir sehr gut rausgekommen, haben den Kampf angenommen und waren die Mannschaft, die Fußball gespielt hat. Von Fallersleben kam nicht mehr so viel“, betonte Samkowez. Bitter: Nach dem Anschlusstreffer durch Fabian Kremmeicke ließ Wilsche die Möglichkeit auf das 3:3 aus, stattdessen setzte es erneut nach einer Standardsituation den nächsten und entscheidenden Rückschlag. „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt für uns verdient gewesen – wenn nicht sogar ein Sieg. Da war das Kämpferische so da, wie ich es mir vorstelle“, resümierte Samkowez.

Tore: 0:1 Pollak (8.), 0:2 L. Seeger (19.), 0:3 Eigentor Wakengut (33.), 1:3 T. Steep (44.), 2:3 Kremmeicke (73.), 2:4 Piepers (80.), 3:4 Ahrens (84.).

tim