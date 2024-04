Kästorf. Der Anschlusstreffer von Noah Mamalitsidis kommt zu spät, die Rot-Weißen kassieren beim 1:2 die erste Niederlage in 2024.

Aus den ersten vier Spielen hatte der SSV Kästorf im Landesliga-Jahr 2024 zehn Punkte geholt, nun mussten die Fußballer aus dem Gifhorner Norden wieder einmal eine Niederlage einstecken. Bei der SVG Göttingen zogen die Rot-Weißen knapp mit 1:2 (0:1) den Kürzeren.

Aufgrund der starken Regenfälle hatte das Spiel kurzfristig auf den Kunstrasen der SVG verlegt werden müssen. „Das war bei den Dingen, die wir uns vorgenommen hatten, schon ein kleiner Unterschied. Wir hatten trotzdem eine gute Körpersprache und haben die Zweikämpfe gut angenommen“, berichtete SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. Torjäger Leander Petry, der per Freistoß an SVG-Keeper Omar Younes scheiterte und einmal den Pfosten traf, hätte den Gast im ersten Durchgang in Führung bringen können.

Stattdessen kamen die Göttinger über eine Standardsituation zum Erfolg und legten nach der Pause vom Elfmeterpunkt nach. „Wir waren dran und haben versucht, so viel wie möglich zu investieren“, sagte Scheil. Noah Mamalitsidis verkürzte, zum Ausgleich sollte es für die Kästorfer nicht mehr reichen. „Mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden gewesen, das hätte das Spiel auch hergegeben. Die SVG hatte mehr Spielanteile, wir waren für ein Auswärtsspiel aber sehr stabil“, bilanzierte Scheil nach der ersten Niederlage des Jahres.

SSV: Bremer – Grünheid, Brendler, Hajdari, Brandt (72. D. Dos Santos) – Dybizbanski – Mamalitsidis, Ad. Zeqiri, N. Meyer, Salijevic (61. Ar. Zeqiri) – Petry.

Tore: 1:0 Daube (34.), 2:0 Mühlhaus (55./FE), 2:1 Mamalitsidis (85.).

