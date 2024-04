Gifhorn. Der Spitzenreiter ringt den SV Ettenbüttel nieder und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus – weil Kästorf II patzt.

Die Tabelle in der Spitzengruppe ist nun „gerade“, und es zeichnet sich in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 spätestens seit dem Osterwochenende ein klarer Favorit ab. Der T.C. Gifhorn hat nach dem 4:2-Erfolg sieben Punkte Vorsprung auf die SV Gifhorn II und den SSV Kästorf II, der in Dannenbüttel Federn ließ.

T.C. Gifhorn – SV Ettenbüttel 4:2 (2:1). Tore: 1:0 N. Altmis (8.), 2:0 Hermann (30.), 2:1 Ryll (32.), 2:2 Du. Grabowski (53.), 3:2, 4:2 M. Altmis (56., 88.).

Trotz einer 2:0-Führung musste der Spitzenreiter ein wenig zittern. „Wir hatten acht hundertprozentige Chancen, die wir liegen gelassen haben. Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass wir gewinnen. Spielerisch waren wir die deutlich bessere Mannschaft, nur die Chancenverwertung muss besser werden“, bilanzierte Osman Özdemir, seit der Winterpause für die sportlichen Geschicke des T.C. verantwortlich.

Allzu sehr auf die Tabelle schauen möchte der Coach nicht. „Die ist zweitrangig. Wir müssen das Fundament legen, indem wir eine Mannschaft sind. Das sieht sehr gut aus“, merkte Özdemir zufrieden an.

SV Dannenbüttel – SSV Kästorf 0:0. Tore: Keine. Gelb-Rot: SVD (62.).

Die Gäste bissen sich an den Schwarz-Gelben die Zähne aus – daran änderte auch die rund halbstündige Überzahl nichts.

tim