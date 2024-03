Gifhorn. Die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn verlieren auch das zweite Saisonduell gegen den Aufsteiger. Zweimal wieder ausgeglichen.

Die „letzte Patrone“, sie hat noch nicht gezündet beim Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn – zumindest, was das Ergebnis betrifft. Bei der Premiere von Neu-Coach Holger Ringe lieferten die Schwarz-Gelben zwar eine ordentliche Leistung ab, standen aber einmal mehr mit leeren Händen da. Beim Aufsteiger FC Germania Bleckenstedt setzte es eine 2:3 (1:2)-Niederlage für die abstiegsbedrohten Gifhorner.

„Es lag nicht an der Einstellung und der Mentalität. Es war da ein deutlicher Schritt nach vorne“, befand Tobias Krull, der Sportliche Leiter und Torwart der Gäste, der bereits in der vierten Minute hinter sich greifen musste. Nach einem „doofen Ballverlust“ zog Vincent Debus einfach mal ab – und der Ball „fiel genau in den Winkel“, so Krull.

Doch auch vom frühen Rückstand ließen sich die Gifhorner nicht aus der Bahn werfen. „Es war egal, wir haben einfach weitergemacht und Gas gegeben“, konstatierte Krull. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser und machen auch verdient den Ausgleich“, erklärte der 32-jährige Schlussmann. Julian Wöhner (24.) belohnte den MTV mit dem 1:1. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel gingen die Bleckenstedter durch Torjäger Thomas Sonntag aber erneut in Führung. „Dabei hätten wir zur Pause eher mit 2:1 in Front liegen müssen“, meinte Krull.

Der zweite Durchgang war dann gerade einmal drei Minuten alt, da schlugen die Schwarz-Gelben zurück: Goalgetter Justin Eilers erzielte das 2:2. „Danach war es ein Duell mit offenem Visier. Wir wollten das Spiel ja unbedingt gewinnen“, betonte der Sportliche Leiter, der nicht nur beim Abseitstor von Wöhner mit dem „fehlenden Spielglück“ haderte. „Das ist gerade typisch für unsere Situation.“

So war es am Ende – wie schon im Hinspiel – Bleckenstedts Angreifer Rico Frank, der die Germanen jubeln ließ: Nach einem Angriff über die rechte Seite war er zur Stelle und markierte wie schon in Gifhorn den 3:2-Siegtreffer (73.) für die Bleckenstedter.

Die Premiere von Trainer Holger Ringe (links) als MTV-Coach blieb ungekrönt. Rechts: Gifhorns Co-Trainer Valeri Renz. © regios24 | Stefan Lohmann

„Selbst danach haben wir es weiter versucht und Chancen kreiert“, berichtete Krull. „Du musst dieses Spiel nicht verlieren. Aufgrund der ersten Halbzeit wäre ein Sieg für uns sogar verdient gewesen.“ So blieb Holger Ringes Premiere als Chefcoach ungekrönt, der von Valeri Renz als Co-Trainer unterstützt wird. Lars Martsch hat sich aus dem sportlichen Bereich dagegen verabschiedet und hilft Krull künftig bei der Kaderplanung.

MTV Gifhorn: Krull – Steding, Upmann, Redemann – Bahr (85. Omarkhiel), Kolmer, Luczkiewicz, Ohk – Eilers (73. Zeciri) – Wöhner, Hoffart.

Tore: 1:0 Debus (4.), 1:1 Wöhner (24.), 2:1 Sonntag (43.), 2:2 Eilers (48.), 3:2 Frank (73.).