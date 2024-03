Gifhorn. Der SV werden individuelle Fehler zum Verhängnis. Triangel punktet in Wesendorf dreifach, Vordorf tritt gegen den HSV nicht an.

Das Derby in Meinersen mit 4:0 gewonnen, womöglich drei vorentscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt und den Gegner im Klassement überflügelt: Aus Sicht des Fußball-Kreisligisten TSV Hillerse II hätte der Karsamstag kaum besser laufen können. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich der SV Triangel in Wesendorf durch, der TSV Vordorf hat nach dem Nichtantritt gegen den HSV Hankensbüttel am Grünen Tisch die nächste Niederlage einstecken müssen.

SV Meinersen – TSV Hillerse II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Dünow (27.), 0:2 Oelmann (41.), 0:3 Gerlof (59.), 0:4 Bergeest (81.).

Die Geschichte des ersten Durchgangs ist schnell erzählt: In einer chancenarmen Partie verteilte die Hintermannschaft der Hausherren zwei Geschenke, der Gast sagte zweimal „Danke“ und ging mit einem 2:0 in die Pause. Nach Wiederbeginn versuchten die Rot-Weißen vergeblich, das Ruder rumzureißen. Mit dem schnellen 3:0 durch Tim Gerlof war die Messe gelesen.

„Wir haben leidenschaftslos gespielt und sind mal wieder durch individuelle Fehler in Rückstand geraten“, haderte Meinersens Trainer Ron Glindemann. „Hillerse hat sich den Sieg verdient, auch in der Höhe.“

Wesendorfer SC – SV Triangel 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 M. Spillecke (2., 62., 72.), 0:4 Niemann (78.).

Der Gast holte im Abstiegskampf die Punkte 8, 9 und 10 aus den vergangenen vier Partien. „Wir haben eine gute Phase, es passen gerade viele Sachen zusammen und die Truppe zieht gut mit“, lobte Triangels Trainer Arne Hoffart, der zwischen den Pfosten auf Joshua Casper, den Schlussmann und Trainer der Zweitvertretung bauen konnte.

Der hielt die Null, auf der Gegenseite netzte Max Spillecke gleich dreimal ein. „Es war ein immens wichtiger Sieg, der absolut guttut und hochverdient war. Wir sind hochzufrieden, haben Blut geleckt und wollen weiter punkten“, resümierte Hoffart.

TSV Brechtorf – SV BW Rühen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Kupka (42.), 1:1 Schröder (67.), 2:1 Heinzel (76.), 2:2 Weidig (77.).

Die Hausherren hatten die Begegnung gerade in zehn Minuten gedreht, da rettete Kai Weidig den Gästen im Derby immerhin einen Punkt.