Wahrenholz. Der VfL muss sich beim spielstarken Neuling nach zuvor drei Siegen in Folge mit 0:3 beugen. Auch eine frühe Umstellung hilft nicht.

Die Siegesserie des VfL Wahrenholz von drei Erfolgen am Stück ist gerissen. Der Fußball-Landesligist verlor am Karsamstag beim Bovender SV mit 0:3 (0:1). VfL-Trainer Sebastian Ludwig machte seiner Mannschaft allerdings keinen großen Vorwurf, stattdessen hatte er für den Gegner lobende Worte übrig. „Die Bovender spielen einen mega Fußball. Wenn sie den die ganze Saison gespielt hätten, hätte ich sie in den Top 5 oder Top 6 gesehen“, betonte Ludwig.

Der hatte schon nach wenigen Augenblicken taktisch umstellen müssen. „Wir mussten uns ein bisschen anpassen“, räumte Ludwig ein. Die Hausherren übten mächtig Druck aus, der Coach der Gäste stellte von einem auf zwei Sechser um. „Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht stattgefunden und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, was uns in den Wochen davor so ausgezeichnet hatte“, sagte Ludwig.

Die Blessuren, die das Taterbusch-Team vor allem aus dem 2:1-Derbysieg gegen den MTV Gifhorn mitgenommen hatte, taten ihr Übriges. „Uns haben 10, 20 Prozent an Kraft und Körnern gefehlt“, musste der Wahrenholzer Trainer eingestehen. „Die Bovender haben absolut verdient gewonnen“, fügte Ludwig anerkennend an.

VfL: Dittrich – L. Koch (85. Ni. Balke), Greve, Henneicke, Müller – No. Balke, J. Koch (57. Germer) – Fischer (77. Meyer), Schön (67. Maksymets), Richter (65. Janetzko) – Ma. Hanse.

Tore: 1:0 Metje (21.), 2:0 Falinski (53.), 3:0 Iloge (77.).

tim