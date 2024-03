Hillerse. Ob der TSV ab Sommer in der Landes- oder Bezirksliga an den Start geht, ist nicht klar. Wer auf der Trainerbank sitzt, hingegen schon.

Der TSV Hillerse befindet sich weiter mitten im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Das hinderte die Verantwortlichen der Okerkicker aber nicht daran, Klarheit für die kommende Spielzeit zu schaffen. Heißt: Cheftrainer Julian Wildemann und sein „Co“ Joshua Sievert werden weiterhin für die sportlichen Geschicke der Hillerser verantwortlich sein.

Wildemann, bis dahin für die Reserve in der Kreisliga verantwortlich, übernahm den TSV im November 2021 in einer prekären Saison und führte ihn an der Seite von André Brömel in der Abstiegsrunde zum Bezirksliga-Klassenerhalt. In der folgenden Saison gelang der Aufstieg in die Landesliga, seit Sommer ist Sievert an Wildemanns Seite. Gemeinsam sind sie mit Sicherheit eines der jüngsten Trainerteams der Region.

Wildemann und Sievert haben in Hillerse noch einiges vor

„Ich bin froh, mit unserem jungen Gespann in die kommende Saison zu gehen. Speziell in den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen bin ich immer wieder begeistert, wie intensiv sich die beiden mit Fußball auseinandersetzen“, betont Hillerses Spartenleiter Lars Westergaard. „Beide sind im Fußball gut vernetzt und in einem Alter, in dem aktuell noch viele Aktive auf dem Platz stehen. Das spielt uns natürlich in die Karten für unsere weiteren Planungen“, fährt Westergaard fort.

„Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Verein und froh, ein Teil das TSV zu sein. Ich freue mich sehr, dass mir weiterhin das Vertrauen geschenkt wird. Mir ist wichtig, einen Verein zu leben, und hier kann ich mich sehr gut mit den Werten identifizieren“, betont Wildemann und fügt mit Blick auf seinen Co-Trainer Joshua Sievert an: „Wichtig war für mich natürlich auch die weitere Zusammenarbeit mit ,Josh‘, der einen hervorragenden Job macht. Erstmal konzentrieren wir uns auf den Abstiegskampf, aber wir beide haben hier langfristig noch einiges vor.“

r./tim