Gifhorn. Der MTV setzt sich im Viertelfinale des Bezirkspokals nach einem holprigen Start doch deutlich gegen den VfB Fallersleben durch.

Die Finalspiele des Fußball-Bezirkspokals in den Jugend-Wettbewerben finden dieses Jahr in Gifhorn statt. Die U17 des MTV Gifhorn ist nun den vorletzten Schritt gegangen, um dabei zu sein. Die B-Junioren der Schwarz-Gelben setzten sich gegen den Landesliga-Staffelkonkurrenten VfB Fallersleben klar mit 6:0 (3:0) durch.

Fallersleben läuft hoch an, der MTV muss sich sortieren

Von Beginn an ein Selbstläufer war die Partie für den Landesliga-Spitzenreiter gegen den Tabellenfünften nicht. „Wir haben ein bisschen schwer reingefunden. Fallersleben hat uns entgegen unserer Erwartungen sehr hoch angelaufen. Wir haben versucht, es spielerisch zu lösen, und hatten dabei ein, zwei haarsträubende Fehler drin“, gestand MTV-Trainer Chris Wimmer. „Da hatten wir ein bisschen Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten.“

Das hat uns enorm in die Karten gespielt, danach hatten wir das Zepter des Handelns in der Hand und deutlich bessere spielerische Lösungen. Chris Wimmer - Trainer des MTV Gifhorn, über die Bedeutung des Führungstreffers

Nach einer Viertelstunde hatten sich die Hausherren sortiert, das 1:0 durch Luk Königsmann infolge einer Ecke wurde zum „Knotenlöser“, wie Wimmer befand. „Das hat uns enorm in die Karten gespielt, danach hatten wir das Zepter des Handelns in der Hand und deutlich bessere spielerische Lösungen“, lobte der Trainer der Hausherren, die bis zur Pause noch die Treffer 2 und 3 folgen ließen.

Gibt es das Gifhorner Traumfinale in der Flutmulde?

„In der zweiten Halbzeit haben viel durchgewechselt, was unserer Dominanz aber keinen Abbruch getan hat. Das Ergebnis ist vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, der Sieg aber absolut verdient“, bilanzierte Wimmer und fügte an: „Wir haben uns gut reingefightet und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer den Platz als Sieger verlässt.“

An Himmelfahrt soll das Halbfinale stattfinden – womöglich auch mit der Gifhorner U16, die am 18. April bei der JSG SCU Salzgitter um den Einzug in die Vorschlussrunde kämpft. Der Traum von einem Gifhorner Finale in der Flutmulde lebt...

Tore: 1:0 Königsmann (19.), 2:0, 3:0, 4:0 Lütkemüller (25., 38., 52.), 5:0 Dell (58.), 6:0 Mahlmann (69.).

tim