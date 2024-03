Gifhorn. Die Sassenburger schlagen den TSV Vordorf in der Fußball-Kreisliga mit 5:2. Primus Gamsen gibt Partie gegen Brechtorf noch aus der Hand.

Der SV Westerbeck lieferte am Freitagabend die Steilvorlage für den Primus der Fußball-Kreisliga, den MTV Gamsen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Weiß kam nicht über eine Punkteteilung gegen die SV Meinersen hinaus. Der MTV verpasste es aber, sich auf zwei Zähler von seinem ärgsten Verfolger abzusetzen – es setzte eine überraschende Heimniederlage gegen den TSV Brechtorf. Durchatmen kann indes der SV Triangel am anderen Ende der Tabelle.

SV Westerbeck – SV Meinersen 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Langner (36.), 1:1 Grabowski (50.), 2:1 Schreiber (65.), 3:1 Saretzki (72.), 3:2 Malkowsky (75.), 3:3 A. Fazliu (87./FE).

Das Spiel hätte womöglich eine andere Wendung nehmen können, als Meinersens Jannik Langner beim Stand von 1:2 aus Sicht der Gäste zum Foulelfmeter antrat. Doch der Torjäger fand in SVW-Keeper Maarten Weich seinen Meister. „Es war ein gefühlter Sieg für uns, der aufgrund der Chancen auch verdient gewesen wäre“, bilanzierte der Co-Trainer der Meinerser, Michael Theuerkauf, aufgrund des zwischenzeitlichen 1:3-Rückstandes.

TuS Müden-Dieckhorst – SV Welat Gifhorn 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Plinke (12./FE), 1:1 Eigentor L. Wiegmann (13.), 2:1 Berg (33.), 3:1 Hennecke (60.), 4:1 Steinke (90.+1). Rot: Welat (11.).

Knackpunkt sei nicht unbedingt die frühe rote Karte für einen Gäste-Spieler nach einem Handspiel auf der Torlinie gewesen. „Wir haben uns in Überzahl schwergetan“, gab TuS-Coach Sven-Arne Börner zu, dessen Mannen sogar den schnellen Ausgleich durch ein Eigentor von Luis Wiegmann kassierten. „Nach der Pause haben wir das Spiel etwas besser kontrolliert. Deshalb geht der Sieg alles in allem in Ordnung“, stellte Börner heraus.

MTV Gamsen – TSV Brechtorf 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Balzereit (5.), 1:1 Schröder (20.), 1:2 Sartori (40.). Rot: Wieloch (62., Gamsen/Beleidigung).

„Die Jungs haben in den ersten 20 Minuten guten Fußball gespielt. Nach dem 1:0 hatten wir Chancen auf das 2:0 und 3:0“, berichtete MTV-Vorstandsmitglied Ralf Ende. Nach dem 1:1 sei jedoch „irgendwie der Wurm drin gewesen“, führte er aus und sprach von einer „dummen Niederlage“ gegen den Tabellensechsten.

Letztlich recht deutlich besiegte der SV Triangel um Jens Kamieth (links) den TSV Vordorf (rechts Karamoko Coulibaly). © regios24 | Sebastian Priebe

SV Triangel – TSV Vordorf 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Buchwald (8.), 1:1 Spillecke (33.), 2:1 Lambeck (45.), 3:1 M. Schlabritz (50.), 4:1 L. Schwarzkopf (65.), 5:1 J. Schwarzkopf (71.), 5:2 von Kessel (90.+1).

Es waren die Punkte 8, 9 und 10 für die Sassenburger aus den vergangenen 5 Begegnungen. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen hatten“, sagte der Trainer der Gastgeber, Arne Hoffart, und schob nach: „Auch in der Höhe ist unser Sieg verdient. Wir haben noch einiges liegen gelassen.“ Derzeit habe das Kellerkind auch das nötige Spielglück – „das haben wir uns aber auch erarbeitet“, betonte Hoffart.

TSV Hillerse II – SV Blau Weiß Rühen 2:7 (2:2). Tore: 1:0 Gerlof (6.), 1:1 Kupka (24.), 2:1 Pröve (34.), 2:2, 2:3 Weidig (35., 55.), 2:4 C. Drechsler (57.), 2:5 Kupka (62.), 2:6 Weidig (73.), 2:7 C. Drechsler (83.).

Deutlich unter die Räder kamen die Schwarz-Weißen auf dem heimischen Kunstrasenplatz. „Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft bis zur 55. Minute sehr gut gespielt“, zeigte TSV-Trainer Lars David auf, der gleich vier Akteure an die Landesliga-Mannschaft abgestellt hatte. „Individuelle Fehler“ haben den Gast auf die Siegerstraße geführt, schob der Chefcoach nach. „Daher entspricht die hohe Niederlage leider nicht ganz dem Spielverlauf.“