Leiferde. Die SG nutzt ihre Möglichkeiten nicht und verliert 1:2. Wahrenholz hält in Göttingen gut mit, bleibt aber ebenfalls ohne Punkte.

Die Niederlage als solche ist nicht überraschend, in ihrem Zustandekommen aber ärgerlich: Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde verloren gegen den FC Eintracht Northeim mit 1:2. Staffelkonkurrent VfL Wahrenholz verkaufte sich in Göttingen teuer, das galt auch für den Bezirksligisten SG Isenbüttel/Meine in der Partie beim FC Groß Döhren.

Landesliga

SG Hillerse/Leiferde – FC Eintracht Northeim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Pfister (30.), 0:2 Gießler (80.), 1:2 No. Wolff (90.).

Es war nach dem 4:5 im Hinspiel die zweite knappe Niederlage der Saison gegen die Eintracht. „Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie lange nur auf Kunstrasen gespielt hatten. Es gab viele Stockfehler, obwohl der Rasen nicht schlecht war. Es war kein gutes Spiel“, räumte SG-Trainerin Ivonn Lütge ein. In Person von Maya Andresen und Nina Laudien ließ ihr Team gute Möglichkeiten auf die Führung aus, stattdessen klingelte es auf der anderen Seite.

„In der zweiten Halbzeit war Northeim ein bisschen besser, nach 65 Minuten aber platt“, berichtete Lütge. Dennoch kam der Gast zum 2:0, der Anschlusstreffer durch einen Freistoß von Nora Wolff kam zu spät. „Es ist ein Spiel, das man nicht verlieren darf. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Wir machen aber die Tore nicht“, resümierte Lütge.

SVG Göttingen – VfL Wahrenholz 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Baumann (67.), 2:0 Grosch (89.).

Die Schwarz-Gelben schnupperten bis kurz vor dem Ende an einem Punktgewinn beim Tabellenzweiten, mussten die weite Heimreise aber mit leeren Händen antreten.

Bezirksliga

FC Groß Döhren – SG Isenbüttel/Meine 5:4 (1:3). Tore: 0:1 Hitzeroth (19.), 1:1 Kirchner (31.), 1:2, 1:3 Melzig (33., 37.), 2:3 Kirchner (47.), 2:4 Weber (51.), 3:4 J. Schäfer (61.), 4:4 V. Schäfer (69.), 5:4 Wegner (71.).

Dreimal führte der Gast, zweimal sogar mit zwei Toren. Mit einem Doppelschlag bog der FC schließlich jedoch auf die Siegerstraße ein.

Die Partie des VfR Wilsche-Neubokel beim VfB Peine fiel aus und ist damit die einzige noch nicht absolvierte Begegnung der Vorrunde.

tim