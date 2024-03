Gifhorn. 15 Gifhorner machen sich auf den Weg nach Burgholzhausen und starten beim größten Pickleball-Turnier in Deutschland.

Dreimal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze: Die Bilanz der Gifhorner beim größten Pickleball-Turnier Deutschlands in Burgholzhausen (bei Frankfurt) kann sich sehen lassen. 15 Athletinnen und Athleten des MTV waren am Start, insgesamt gaben sich mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern die Ehre.

Weil Sabine Dregers Partnerin aus Ungarn krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte, war Katharina Brechler die einzige Mühlenstädterin im Damendoppel der offenen Klasse 19+. Nach drei Siegen und drei Niederlagen ereilte Brechler und Katharina Bousch im Halbfinale das Aus, nach der knappen Pleite im Spiel um Platz 3 blieb der undankbare vierte Platz. Etwas besser lief es für das MTV-Duo Sandra Behne/Stefanie Ehlers (Klasse 35+). Zwar mussten auch sie im Halbfinale die Segel streichen, sicherten sich im Anschluss allerdings Bronze.

In der gleichen Altersklasse, aber einer Leistungsklasse tiefer belegten die Gifhornerinnen Isabelle Franke und Susanne Metz Platz 4. In der Konkurrenz 50+ wurden Marianne von Riesen und Kathrin Rösner Vierte.

Markus Metz feiert bei seiner Premiere gleich einen Titelgewinn

Im Herrendoppel der offenen Klasse 19+ startete Stefan Kornhaß mit dem ehemaligen US Open-Sieger Oliver Strecker. Nach der souveränen Qualifikation für die Vorschlussrunde belohnte sich das Duo am Ende immerhin mit Bronze. In der gleichen Altersklasse (Leistungsklasse 3.0) sollte sich das MTV-Team den ersten Titel sichern. Markus Metz und Ingo Krüger marschierten zunächst souverän durch das Turnier, nach einem hart erkämpften Finalsieg stand der Titelgewinn fest – und das beim für Metz ersten Pickleball-Turnier überhaupt. In der Klasse 50+ reichte es für Wolfgang Sievert und seinen Kölner Partner Wolfgang Ruttscheid nur zum undankbaren vierten Rang.

Den Tag der Mixed-Wettbewerbe eröffnete die offene Klasse 19+. Die Gifhorner Geschwister Dreger und Kornhaß setzten sich in einem hart umkämpften Halbfinale gegen ihre Landsleute Maria Munz und Brian Hürmann durch, das Finale gegen James und Grace Crosby ging jedoch trotz starker Gegenwehr der Mühlenstädter an das Doppel aus den USA. Brechler und ihr Partner Daniel Bucher waren in der Leistungsklasse 3.5 wiederum nicht zu schlagen – Goldmedaille Nummer 2 für den MTV Gifhorn.

Ehlers und Metz (Altersklasse 35+, Leistungsklasse 3.0) qualifizierten sich dank des besseren Satzverhältnisses für das Halbfinale. Auch in der Vorschlussrunde behauptete sich die Kombination der Gifhorner, die Ungarn Ibolya Szeli und Laszlo Szeli erwiesen sich im Endspiel als zu stark.

Franke und Beckert haben großen Grund zur Freude

In der Leistungsklasse 2.5 trumpften Isabelle Franke und Matthias Beckert auf. Nach Platz 2 in der Gruppenphase gewannen die Gifhorner das Halbfinale und drehten im Finale schließlich einen Satzrückstand. Es war ein unerwarteter Titel für den MTV, umso größer fiel der Jubel aus.

Zum Abschluss gingen die Teams der Altersklasse 50+ an den Start. Petra Abruzzese/Sievert erreichten ebenso das Halbfinale wie von Riesen/Horst Mates. Das Gifhorner Duell ging an Abruzzese/Sievert, das hiesige Duo musste sich im Endspiel allerdings beugen und mit Silber begnügen.

