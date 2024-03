Gifhorn. Der Aufsteiger muss nach der Niederlage gegen den TuS am Sonntag gegen Primus T.C. Gifhorn ran. SVG II zu Gast in Ettenbüttel.

Der SSV Kästorf II hat am Mittwochabend ein wichtiges Nachholspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 klar für sich entschieden und den Rückstand auf Spitzenreiter T.C. Gifhorn auf zwei Zähler verkürzt. Der ist am Sonntag zu Hause gegen Verfolger SSV Didderse im Einsatz, der wiederum musste am Mittwoch eine empfindliche Niederlage einstecken.

FC Schwülper II – SSV Kästorf II 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 Brendler (20., 89.), 0:2 Paukner (61.).

Peer Brendler, der oftmals zum Kästorfer Landesliga-Kader gehört, hatte großen Anteil am Erfolg des Titelkandidaten. Mit dem 2:0 durch Sam Paukner waren die Weichen gestellt, ehe Brendler mit seinem zweiten Treffer alles klarmachte.

SSV Didderse – TuS Neudorf-Platendorf 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Ganski (7.), 1:1 Kolschmann (16.), 1:2 Jahnke (65.), 1:3 Kummer (82.). Rot: SSV (10.).

Routinier Andrej Ganski brachte den SSV in Front, die Hausherren schwächten sich nur drei Minuten später aber selbst und zollten der langen Unterzahl schließlich Tribut.

SV Ettenbüttel – SV Gifhorn II (So., 14 Uhr). Eine Woche vor Ostern haben die Gäste aus unterschiedlichen Gründen mit Personalsorgen zu kämpfen. „Es gilt, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen“, betont SVG-Trainer Naglis Juknewitschius. Es falle ihm schwer, den kommenden Gegner einzuschätzen, Juknewitschius hebt aber die nur knappe Niederlage beim SSV Didderse (4:5) hervor. „Wir tun gut daran, keinen Gegner zu unterschätzen“, stellt der Coach des Tabellenzweiten klar.

T.C. Gifhorn – SSV Didderse (So.., 14.30 Uhr). Nur mit einem Sieg kann der SSV noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Der T.C. hat die SV Gifhorn II und den SSV Kästorf II im Nacken.

tim