Gifhorn. Die Schwimmerin des MTV Gifhorn holt gleich drei Medaillen, auch Vereinskamerad Olaf Claus schafft es in Berlin auf das Treppchen.

Diese Reise in die Bundeshauptstadt Berlin hat sich gelohnt: Katja Meinecke-Höfermann und Olaf Claus vom MTV Gifhorn waren bei den norddeutschen Meisterschaften in der Altersklasse 55 am Start und durften sich über gleich mehrere Podestplätze freuen.

Meinecke-Höfermann nahm drei Medaillen mit nach Hause. In ihrer besten Disziplin, 50 Meter Schmetterling, war die Gifhornerin nicht zu schlagen. Auf den Freistilstrecken über 50 und 400 m schlug sie jeweils als Zweite an. Claus sprang an den beiden Wettkampftagen insgesamt siebenmal ins Becken. Über 100 m und 200 m Schmetterling schaffte es der MTV-Schwimmer aufs Treppchen, er holte sich jeweils Bronze.

Anfang Mai steht die Landesmeisterschaft an. Dann werden noch weitere Schwimmer zum MTV-Aufgebot gehören.

r./tim