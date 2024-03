Gifhorn. Der Landesliga-Spitzenreiter geht gegen Arminia Vechelde einen klaren Schritt in die richtige Richtung. Die U16 punktet ebenso dreifach.

Zwei Spiele, 12:0 Tore, sechs Punkte: Die Spieltag-Bilanz der B-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn kann sich sehen lassen. Die U17 und die U16 fuhren souveräne Heimsiege ein.

Landesliga

MTV Gifhorn – SV Arminia Vechelde 8:0 (5:0). Tore: 1:0 Kunze (17.), 2:0 Laske (33.), 3:0, 4:0 Lütkemüller (34., 39.), 5:0 Dell (40.+1), 6:0 Müller (60.), 7:0, 8:0 Mahlmann (70., 76.).

Nach der Niederlage gegen Eintracht Braunschweig II (2:4) und dem knappen 1:0-Erfolg über den JFV Göttingen war der MTV nun wieder mit der aus der Hinserie gewohnten Dominanz unterwegs. „Weil wir mit der Art und Weise des Spiels gegen Göttingen nicht zufrieden waren, hatten wir uns viel vorgenommen. Wir wollten Spaß am Spiel haben und alles in den Ring werfen“, sagte Gifhorns Trainer Chris Wimmer. „Wir haben einen tiefstehenden Gegner immer weiter bespielt und immer weiter Gas gegeben. Der April und der Mai werden entscheidend sein, es konnten alle positiv auf sich aufmerksam machen“, betonte Wimmer.

Bezirksliga

MTV Gifhorn II – SSV Vorsfelde II 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schlichting (30., 66., 80.), 4:0 Hackl (80.+8).

Bis kurz vor dem Ende führte der MTV „nur“ mit 1:0, dann erzielte Fiete Schlichting seine Treffer 2 und 3. Duncan Hackl sorgte für den Endstand. „Es war ein dominantes Spiel von uns auf einem sehr schwierigen Geläuf. Beide Mannschaften haben eher lange, diagonale Bälle gespielt“, berichtete Gifhorns Trainer Christian Stenzel, dessen Team auf diesem Wege immer wieder Eins-gegen-Eins-Duelle auf den Außenbahnen provozierte. „Wir haben verdient gewonnen, das war ein guter Start in die Rückrunde“, fand Stenzel.

Endspiele des Bezirkspokals steigen am 8. Juni in der Flutmulde

Beide Teams der Schwarz-Gelben sind noch im Bezirkspokal im Viertelfinale mit dabei. Es könnte ein besonderes Highlight winken, denn die Finalspiele der A-, B- und C-Junioren finden am 8. Juni in der Flutmulde statt. „Da bedarf es keiner zusätzlichen Motivation mehr“, stellte Wimmer heraus, dessen Team am kommenden Wochenende gegen den Landesliga-Staffelkonkurrenten VfB Fallersleben um den Einzug ins Halbfinale kämpft.

tim