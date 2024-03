Gifhorn. Das Team von Naglis Juknewitschius feiert gegen Rötgesbüttel einen 7:1-Erfolg. Der SSV Kästorf II stolpert bei der SV Volkse-Dalldorf.

Es ist ein Ergebnis, das am Ende vielleicht deutlicher klingt als es das Spiel war. Die SV Gifhorn II feierte in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 einen Kantersieg gegen den VfL Rötgesbüttel. Der SSV Kästorf II ließ im Titelkampf bei Kellerkind SV Volkse-Dalldorf Federn.

SV Gifhorn II – VfL Rötgesbüttel 7:1 (2:1). Tore: 1:0, 3:1 W. Zickert (9., 57.), 2:0, 4:1 D. Zickert (18., 67.), 2:1 Lohmann (38.), 5:1 Baum (77.), 6:1 Simic (84.), 7:1 Carollo (89.).

„Das Ergebnis ist schon in Ordnung, wir waren am Ende aber auch sehr effizient“, räumte SVG-Trainer Naglis Juknewitschius ein. Erst in der Schlussphase hatten die Eyßelheider das Ergebnis in die Höhe geschraubt. „Ich freue mich, die Jungs auch, aber wir müssen das ein Stück weit realistisch einschätzen“, merkte Juknewitschius an.

SV Volkse-Dalldorf – SSV Kästorf II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Becker (78.).

Andreas Becker schoss die abstiegsgefährdeten Schwarz-Gelben gegen den Titelaspiranten zum Sieg.

tim