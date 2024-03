Hillerse. Der Aufsteiger verdaut den frühen Schock zweier Gegentore. Moritz Sandte wird mit seinem Doppelpack zum TSV-Matchwinner.

Zehn Minuten waren gespielt, als der TSV Hillerse im Heimspiel gegen den FC Türk Gücü Helmstedt mit 0:2 zurücklag. Dem Fußball-Landesligisten drohte der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, doch der Aufsteiger zeigte eine Reaktion – und wie. Nick Borgfeld und Jonas Müller sorgten für den Ausgleich, Moritz Sandte wurde mit seinen zwei Treffern schließlich zum Matchwinner beim 4:2 (1:2)-Heimsieg des TSV.

Zwei Nackenschläge zu Beginn, Borgfeld meldet Hillerse an

Die Zuschauer hatten eine unterhaltsame Anfangsphase gesehen. Bereits in der zweiten Minute vollendete Luc-Lennard Kilian eine Hereingabe zur Gäste-Führung, das frühe 0:1 aus TSV-Sicht. Semih Kurtoglu legte aus gut 20 Metern nach (10. Minute). Doch wie schon nach dem 0:1, als Levi Matthes den Kasten verfehlt hatte (3.), hatte der TSV direkt im Anschluss eine dicke Chance – und nun nutzte er sie auch. Borgfeld nahm eine Flanke direkt und sorgte für den Anschlusstreffer (13.).

Dicke Möglichkeiten gab es erst wieder nach dem Seitenwechsel. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff verhinderte Divjak das 1:3, als er stark gegen Kilian reagiert hatte. Im Gegenzug bekam Tim Ziegler nach guter Ballverarbeitung nicht genug Druck hinter den Ball. Zudem scheiterte Borgfeld aus spitzem Winkel an FC-Keeper Paul Probodziak (64.).

Müller und Sandte drehen das Spiel zu TSV-Gunsten

Der TSV war nun besser in der Partie und sorgte so immer wieder für Gefahr in Türk Gücüs Sechzehner. 20 Minuten vor Spielende belohnte er sich auch für seinen Aufwand: Nach einem Steckball von Borgfeld war Müller frei durch und traf zum 2:2-Ausgleich. Die Hausherren wollten mehr. Erst rauschte ein Schuss von Borgfeld von der linken Seite knapp am Winkel vorbei (77.), doch nur kurz darauf schlug ein Rechtsschuss von Moritz Sandte im langen Eck ein (79.) – Spiel gedreht!

Ein Aufbäumen der Helmstedter wussten die Hillerser zu vermeiden, denn nur fünf Minuten nach seinem Führungstreffer legte Sandte mit einem Sonntagsschuss nach – die Entscheidung. „Ich bin froh, dass Moritz zurück ist“, frohlockte Hillerses Trainer Julian Wildemann. „Er hat zweimal geschossen, zweimal hat der Ball gesessen. Wir haben es in der ersten Halbzeit vielleicht noch zu kompliziert gespielt, die Partie aber verdient gewonnen.“

TSV: Divjak – Schlichting, Schrader, Walenwein – Bornemann, Ramme, Müller, Borgfeld, Petersen (46. Tomuschat) – Ziegler (90.+1 Raulfs), Matthes (46. Sandte, 89. Gerlof).

Tore: 0:1 Kilian (2.), 0:2 Kurtoglu (10.), 1:2 Borgfeld (13.), 2:2 Müller (70.), 3:2, 4:2 Sandte (79., 84.).

Rot: Bornemann (87., TSV).

tim/wit